En esta noticia ANMAT suspendió a un laboratorio: las razones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió preventivamente la habilitación de Droguería Lomas S.A.

Lo hizo mediante la Disposición N° 4919/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La medida alcanza a la distribuidora ubicada en la Ciudad de Córdoba bajo el Legajo N° 273.

La suspensión afecta específicamente a su tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales hasta que acredite el cumplimiento de las “Buenas Prácticas de Distribución” exigidas por la normativa vigente.

ANMAT suspendió a un laboratorio: las razones

La suspensión responde a incumplimientos graves detectados durante inspecciones sanitarias .

ANMAT realizó una inspección en el establecimiento de la firma durante el trámite de renovación de su autorización de funcionamiento.

Según argumentó el organismo, en la fiscalización se detectaron deficiencias en las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, por lo que se requerió a la empresa que presentara documentación y acreditara la corrección de las observaciones dentro de 15 días.

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Ante las deficiencias constatadas, ANMAT instruyó un sumario sanitario tanto a la firma como a su directora técnica. Los procedimientos administrativos buscan determinar responsabilidades en los incumplimientos detectados y evaluar la gravedad de las faltas cometidas.

Pese a los sucesivos requerimientos realizados por el área técnica de ANMAT, Droguería Lomas S.A. presentó únicamente evidencia parcial de las subsanaciones exigidas.

La empresa no logró acreditar el cumplimiento integral de las condiciones requeridas para mantener activo su permiso de funcionamiento.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido sin que la distribuidora documentara la corrección de las observaciones, ANMAT dispuso la suspensión preventiva .

La medida permanecerá vigente hasta que Droguería Lomas S.A. acredite documentalmente el cumplimiento de todas las Buenas Prácticas de Distribución exigidas sobre almacenamiento, transporte, manipulación y documentación de medicamentos.

La decisión forma parte de las acciones de control que ejecuta ANMAT para garantizar la seguridad de la cadena de distribución de medicamentos en el país.

Esta suspensión se suma a otras acciones regulatorias que ANMAT ha implementado recientemente contra establecimientos que incumplen normativa sanitaria. El organismo continúa realizando inspecciones periódicas a distribuidoras de medicamentos en todo el territorio nacional.