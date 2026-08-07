La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una serie de productos sanitarios tras detectar que circulaban sin registro y con irregularidades en su rotulado.

Entre los artículos que no podrán comercializarse por ningún canal hasta regularizar su situación se cuentan un insecticida doméstico sin autorización , implantes quirúrgicos falsificados y un purificador de agua sin habilitación.

Las resoluciones se publicaron este viernes en el Boletín Oficial y alcanzan a empresas radicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Salta.

Un insecticida sin registro que la empresa intentó reencuadrar como veterinario

Entre los casos se destaca un insecticida líquido, “Asesino X”, elaborado por una firma con sede en Ituzaingó. La investigación se inició a partir de una alerta de la Coordinación Regional de Inocuidad Salta/Jujuy, dependiente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), sobre la venta del concentrado en la localidad salteña de Salvador Mazza.

Al cruzar los datos con la base de la ANMAT, el organismo constató que el producto carecía de registro como domisanitario .

Citada a dar explicaciones, la empresa reconoció el remito de venta, pero intentó encuadrar el insecticida dentro de la categoría veterinaria, un argumento que la ANMAT desestimó: según explicó el administrador Luis Fontana, el producto se aplica sobre superficies inanimadas y no sobre animales .

A partir de esa comprobación se dictó la disposición 4812/2026, que prohíbe en todo el territorio nacional el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de todos los lotes del producto, y ordena iniciar un sumario sanitario a la firma y a su directora técnica.