Buscan voluntarios para vivir gratis en Francia: ofrecen alojamiento y solo algunas horas de trabajo por semana

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó retirar del mercado una reconocida crema antiinflamatoria para deportistas que suele utilizarse para aliviar dolores musculares y articulares.

Aunque podría pensarse que se trata de un problema de calidad o composición, el motivo es otro. La medida fue tomada luego de que el laboratorio fabricante denunciara un hecho que involucra miles de unidades y que obligó al organismo a actuar de manera preventiva.

ANMAT prohibió la venta de dos cremas Átomo Desinflamante: cuáles son los lotes afectados

A través de la Disposición 4753/2026, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de dos partidas de Átomo Desinflamante .

la ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de dos partidas de Átomo Desinflamante. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Los productos alcanzados por la medida son:

Átomo Desinflamante Forte x 100 g Crema

Lote: 00023.

Vencimiento: 05/2028.

Certificado N.º 45.531.

Átomo Desinflamante Clásico x 110 g Crema

Lote: 00214.

Vencimiento: 05/2028.

Certificado N.º 47.463.

La disposición tiene carácter preventivo y busca impedir que estas unidades lleguen a manos de consumidores.

El peligroso motivo por el que retiraron la crema antiinflamatoria

Según informó la ANMAT, el laboratorio Gramon Millet, fabricante de la marca, denunció el robo de 9.100 unidades durante un hecho ocurrido en las instalaciones de Dalban Pharma, en la planta ubicada en Haedo.

Del total sustraído, 5.740 unidades correspondían a Átomo Desinflamante Forte y 3.360 unidades a Átomo Desinflamante Clásico.

La empresa explicó que los productos robados no habían sido comercializados y que las unidades restantes de esos lotes fueron enviadas a destrucción. Además, conservará muestras de contraprueba por si la autoridad sanitaria necesita realizar verificaciones.

Qué hacer si encontrás una crema de los lotes prohibidos por ANMAT

La ANMAT dispuso la prohibición para proteger a potenciales compradores y usuarios, ya que se desconoce el circuito que podrían seguir las unidades robadas.

Si una persona identifica alguno de los lotes alcanzados por la medida, no debe utilizar el producto ni adquirirlo, ya que su presencia en el mercado sería irregular.

En la misma disposición, el organismo también prohibió preventivamente la elaboración y comercialización del jarabe Zetrotrax de 240 ml, correspondiente a los lotes EAIB6, EAIB7 y EAIB8, luego de otro robo ocurrido en la misma planta industrial de Haedo.