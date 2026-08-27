Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 27 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 5882 - La Pelea

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 27 de agosto

1° 5882 11° 5506 2° 6931 12° 8719 3° 4701 13° 4076 4° 9470 14° 6017 5° 3179 15° 5435 6° 3175 16° 1585 7° 7215 17° 5449 8° 3169 18° 1406 9° 9658 19° 4421 10° 7027 20° 9339

¿Qué significa soñar con La Pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, estrés o frustraciones acumuladas. Puede señalar la necesidad de defender tus límites o expresar algo que estás reprimiendo.

Si peleas con alguien conocido, apunta a tensiones en esa relación; si ganas, sugiere empoderamiento y si pierdes, sensación de vulnerabilidad. El contexto y tus emociones en el sueño guían la interpretación.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.