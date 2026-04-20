La Ciudad se prepara para recibir un monoplaza de Fórmula 1 que recorrerá las calles porteñas en una exhibición que tendrá como protagonista a Franco Colapinto. El espectáculo, que se realizará el domingo 26 de mayo, implica un amplio operativo de tránsito con cortes programados durante varios días en la zona de Palermo. El evento, denominado “Road Show to BA 2026”, transformará un sector del circuito urbano en un trazado temporal, con restricciones que comenzarán a aplicarse desde mitad de semana y se extenderán incluso después de finalizada la exhibición. Las interrupciones arrancarán el miércoles con el cierre total de un tramo de la Avenida Iraola, donde se montará el escenario principal. A partir de ese momento, las restricciones irán escalando en intensidad con el correr de los días. El jueves por la noche se sumarán desvíos parciales en la Avenida del Libertador y en la Avenida Sarmiento, donde se reducirán carriles y se reorganizará la circulación. Además, algunas arterias se destinarán a logística y estacionamiento de producción. El viernes, en tanto, continuarán las intervenciones con la instalación de estructuras clave para el evento, como pantallas y equipamiento técnico en puntos estratégicos del recorrido. El sábado será la jornada con mayores complicaciones para circular. Desde la mañana se interrumpirá completamente el tránsito en Avenida Sarmiento, y por la tarde se ampliará el operativo con cortes totales en la Avenida del Libertador y varias calles transversales. El perímetro afectado abarcará calles clave como Sinclair, Godoy Cruz, República de la India y Ugarteche, entre otras, además de un cuadrante central delimitado por Infanta Isabel, Iraola y Presidente Pedro Montt. El domingo, entre las 7 y las 18, se desplegará el esquema más amplio de restricciones. No se podrá circular por tramos importantes de la Avenida del Libertador, Sarmiento, Cerviño y Adolfo Berro, así como tampoco por conexiones clave como Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero. Durante ese período se desarrollará la exhibición principal, que tendrá al piloto argentino como figura central en un circuito armado especialmente para la ocasión. Una vez finalizado el evento, algunos cortes continuarán vigentes hasta el miércoles siguiente, principalmente en la zona de Infanta Isabel, donde se mantendrán estructuras operativas y áreas de trabajo vinculadas al desmontaje. El operativo también incluye medidas especiales para el público y vecinos: El despliegue busca garantizar la seguridad y el orden en un evento que convertirá por unas horas a Buenos Aires en escenario de la máxima categoría del automovilismo.