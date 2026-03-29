El argentino Franco Colapinto cerró un fin de semana adverso en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, donde finalizó en la decimosexta posición y no logró sumar puntos, en una carrera que tuvo como ganador al italiano Andrea Kimi Antonelli. El piloto de Alpine F1 Team había mostrado señales alentadoras en el inicio de la competencia. Tras una buena largada, logró avanzar posiciones y llegó a ubicarse en el decimotercer lugar, lo que lo mantuvo en la pelea por acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, el desarrollo de la carrera terminó por jugarle en contra. La aparición de un safety car en la vuelta 22 alteró las estrategias y condicionó su rendimiento. A partir de ese momento, Colapinto perdió terreno en el clasificador y no logró recuperar posiciones en el tramo final. El resultado dejó al argentino fuera del top ten y marcó un contraste con su actuación anterior, en la que había logrado sumar puntos. En Japón, en cambio, no encontró el ritmo necesario para sostenerse en la zona media del pelotón tras los cambios estratégicos que impuso la carrera. En paralelo, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tuvo una destacada actuación y finalizó en la séptima posición, resultado que le permitió sumar seis puntos para la escudería. La competencia quedó en manos de Antonelli, piloto de Mercedes-Benz, quien consiguió su segunda victoria consecutiva tras imponerse también en China. El podio lo completaron el australiano Oscar Piastri, de McLaren, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari. Más atrás se ubicaron el británico George Russell, también con Mercedes, y el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, que completaron los cinco primeros puestos. Otros pilotos que lograron sumar puntos fueron el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull Racing, el neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls, y el francés Esteban Ocon. Tras la cita en Japón, la Fórmula 1 entró en una pausa en su calendario. La actividad se reanudará recién a principios de mayo con el Gran Premio de Miami, luego de las cancelaciones de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita en el contexto del conflicto en Medio Oriente.