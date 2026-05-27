Una cadena internacional desembarca en la Costa Atlántica: construirá su primer hotel en una zona premium

La marca italiana de lujo Gucci desembarcará oficialmente en la Fórmula 1. A partir de la temporada 2027 se convertirá en el patrocinador principal de Alpine , la escudería donde hoy corre el argentino Franco Colapinto.

El equipo francés, controlado por Renault Group, pasará a competir bajo el nombre “Gucci Racing Alpine Formula One Team”. El acuerdo también implicará una renovación de la identidad visual de la escudería, que dejará atrás el predominio del rosa de su actual sponsor principal para incorporar los colores característicos de la firma italiana.

Según reveló el medio especializado The Race, la firma italiana buscará ganar una presencia mucho más fuerte dentro del diseño del monoplaza, aunque Alpine intentará conservar parte de su identidad histórica vinculada al color azul.

Se trata de la primera vez que una casa de moda de lujo asume el rol de title sponsor de un equipo de Fórmula 1. Aunque las compañías no informaron oficialmente el monto del contrato, medios especializados europeos estiman que el acuerdo tendría un valor de entre u$s 50 millones y u$s 60 millones por temporada y una duración mínima de tres años.

La llegada de Gucci también vuelve a mostrar el efecto Colapinto dentro de Alpine. Desde el desembarco del argentino, varias empresas empezaron a acercarse a la escudería francesa.

Uno de los casos más relevantes fue el de Mercado Libre, que en febrero de 2025 anunció su incorporación como sponsor oficial de BWT Alpine Formula One Team, semanas después de confirmarse el pase del piloto argentino desde Williams.

En ese momento, la compañía fundada por Marcos Galperin explicó que el acuerdo incluía presencia de marca en el monoplaza A525 y apoyo institucional a toda la escudería, no solamente a Colapinto.

Galperin había conocido al piloto durante el Foro Llao Llao de 2024, donde Colapinto participó invitado por los fundadores de Globant. Desde entonces, varias compañías argentinas comenzaron a acercarse al proyecto deportivo del pilarense.

Según había publicado el diario francés L’Équipe cuando se concretó el pase a Alpine, los sponsors vinculados a Colapinto podían aportar cerca de u$s 22 millones a la escudería francesa. Además de Mercado Libre, el piloto mantiene acuerdos con YPF, Automóvil Club Argentino y Bigbox.

La Fórmula 1 se transformó en una vidriera cada vez más atractiva para las marcas de lujo, sobre todo después del crecimiento global de audiencia que tuvo la categoría en los últimos años. El campeonato logró expandirse entre públicos jóvenes y femeninos, impulsado por el fenómeno de redes sociales y series como “Drive to Survive” de Netflix.

Para Gucci, el acuerdo implica entrar de lleno en uno de los deportes con mayor crecimiento global en audiencia joven, uno de los segmentos más buscados hoy por las marcas premium.

Además del cambio de nombre y branding, ambas compañías lanzarán “Gucci Racing”, una plataforma vinculada a experiencias, contenidos y productos exclusivos alrededor del cruce entre lujo y automovilismo.

Según anticiparon, habrá desde activaciones para clientes VIP hasta líneas especiales de indumentaria y experiencias ligadas a carreras y eventos internacionales.

“Gucci Racing es más que una presencia en la parrilla: representa hacia dónde queremos llevar la marca”, aseguró Francesca Bellettini, presidenta y CEO de Gucci, durante la presentación oficial.

Desde Alpine, el histórico dirigente Flavio Briatore destacó que la llegada de la marca “abre nuevas posibilidades globales” para el equipo y sostuvo que “la moda también puede ganar en la Fórmula 1”.