El evento “Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026” marcará un hito para el automovilismo local. En este marco, dieron a conocer los precios y ubicaciones para presenciar la llegada de la Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires. El show se realizará el 26 de abril en el barrio de Palermo, con un trazado de aproximadamente 2 kilómetros sobre avenidas clave, donde el piloto argentino Franco Colapinto conducirá un monoplaza de Fórmula 1 del equipo BWT Alpine Formula One Team. Los tickets ya tienen valores definidos según la ubicación dentro del circuito. Todos los sectores pagos incluyen acceso al Fan Zone, con propuestas gastronómicas y activaciones de marcas. Además, el evento contará con un sector gratuito, aunque con capacidad limitada, y opciones premium como Hospitality con experiencias exclusivas. El circuito callejero estará montado sobre dos de las avenidas más emblemáticas de la ciudad: Este trazado urbano de 2 km atravesará una de las zonas más concurridas de Palermo y permitirá múltiples puntos de visualización para el público. Las tribunas estarán distribuidas estratégicamente en sectores clave del recorrido, mientras que la zona Trackside ofrecerá una experiencia más cercana al paso del auto. El Fan Zone funcionará como punto de encuentro central, con entretenimiento, activaciones y espacios interactivos. El evento también tendrá transmisión oficial a través de ESPN y la plataforma Disney+ (plan premium). El road show no será una carrera oficial, sino una exhibición con dos “show runs” a lo largo del día. Sin embargo, tiene un valor simbólico enorme: será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule por la Ciudad de Buenos Aires. Además, Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 en calles porteñas, en un evento que busca acercar la categoría a los fanáticos locales en un contexto de crecimiento global de la disciplina. Además de la acción en pista, el evento sumará: