Luego de la multitudinaria exhibición en Buenos Aires de fines de abril, el piloto argentino de F1 Franco Colapinto vuelve con gloria a las pistas en el Gran Premio de Miami, donde largará por primera vez en el Q3 en 2026. La pole position fue para Kimi Antonelli, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc. El líder del campeonato mundial de Fórmula Uno logró, así su tercera pole position consecutiva. El piloto de Mercedes, de tan solo 19 años, busca su tercera victoria seguida tras triunfar en China y Japón. La máxima categoría del automovilismo retoma su actividad luego de más de un mes de receso por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por razones de seguridad dado el conflicto bélico en Irán y Medio Oriente. Tras ubicarse 11° en la primera práctica en el GP de Miami realizada el viernes 1° de mayo, Colapinto tuvo un desempeño destacado en la clasificación Sprint disputada el mismo día. Como resultado, no sólo llegó a la Q3 sino que además quedó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que quedó 10°. Luego de un inicio de año en el que se mantuvo por detrás de su compañero de escudería, con 14 puntos de desventaja tras solo tres fechas de campeonato mundial, Franco Colapinto aseguró que trabajó junto a ingenieros y mecánicos para continuar adaptándose al auto durante el tiempo de inactividad. Poco después de bajarse del auto en el que clasificó 8°, el pilarense afirmó “estar muy contento” por el resultado de “un buen laburo de todo el equipo”. Y valoró que “con esfuerzo y momentos dolorosos” lograron entender las virtudes y aptitudes del Alpine A526 y así “volver a empezar de cero”. Flavio Briatore, el director de equipo Alpine, le demostró su apoyo en redes sociales. En la publicación, se ve a Briatore dándole un cariñoso abrazo al argentino, con una gran sonrisa en medio de una de las oficinas del Hospitality de Alpine, en el paddock del circuito estadounidense. Además, el italiano escribió: “¡Bravo, Franco! Un súper trabajo, sigue así”. Por su parte, la cuenta oficial de X (Twitter) de la escudería Alpine publicó una foto de Colapinto con el resultado y el mensaje “FRANCO, VAMOSSSS SU PRIMERA APARICIÓN EN Q3 DE 2026″. En declaraciones a la prensa, Colapinto destacó como fundamental haber logrado “entender” qué le faltaba para encontrar un ritmo parecido al de su compañero de equipo en las carreras anteriores. Además, se mostró feliz por haber girado con buena velocidad “desde el principio” en una pista “difícil y que no conocía”. En horario de Argentina: Toda la actividad en el Autódromo Internacional de Miami tiene transmisión en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.