El Gobierno aprobó este jueves el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029. Este apunta a reforzar el marco regulatorio que se aplica para afrontar situaciones de desastres naturales en todo el territorio nacional. Lo hizo a través de la publicación de la Resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial. Según se desprende del informe incluido, el 60% de los hechos registrados son inundaciones. El documento establece un marco estratégico para coordinar esfuerzos entre diversos niveles del Estado y la sociedad civil a través del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Su objetivo primordial es optimizar la prevención, gestión de crisis y recuperación ante emergencias en todo el territorio argentino. Bajo la firma de la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, la normativa actualiza los lineamientos operativos previos para fortalecer la protección civil durante los próximos años. El programa establece los lineamientos estratégicos que regirán la acción pública frente a fenómenos naturales y antrópicos. Su propósito es anticipar, mitigar y gestionar los efectos de desastres, promoviendo la resiliencia de la sociedad en su conjunto. De este modo, se asegura una respuesta institucional organizada y plurianual frente a posibles amenazas naturales o antrópicas. De acuerdo con los detalles brindados en el anexo de la norma, el diagnóstico inicial del PNRRD 2025-2029 identifica la diversidad de amenazas que enfrenta el territorio argentino, desde terremotos y erupciones volcánicas hasta inundaciones, sequías, incendios y riesgos tecnológicos. El informe señala que el 60% de los desastres registrados en el país son inundaciones, responsables del 95% de las pérdidas económicas y personas afectadas, según datos del Banco Mundial y la CEPAL. En este sentido, las regiones del Noreste (NEA), Noroeste (NOA), Centro y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fueron especialmente golpeadas por eventos hidrometeorológicos extremos. El documento oficial detalla los objetivos y acciones para cada uno de los 10 ejes temáticos definidos: El plan también prevé simulacros, ejercicios y talleres en todo el país, así como la actualización permanente de los mapas de riesgo y la coordinación con organismos internacionales. En cuanto al financiamiento, la Ley Nº 27.287 establece el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (FONGIR) como principal instrumento para costear proyectos de prevención y mitigación.