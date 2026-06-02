Cuándo se corre el Gran Premio de la Fórmula 1 en Barcelona y por dónde ver en vivo

Se viene el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona-Cataluña, después de ser rebautizado con este nombre. A menos de dos semanas, el trazado de Montmeló ya anunció que no quedan entradas, por lo que se espera un público masivo de hasta 300.000 presentes.

Con Fernando Alonso y Carlos Sainz como protagonistas dentro de la grilla, muchos fanáticos españoles se preguntan a qué hora corren y por dónde verlos en vivo.

Cuándo se corre el Gran Premio de la Fórmula 1 en Barcelona y por dónde ver en vivo Fórmula 1

Las fechas confirmadas del GP de Barcelona-Cataluña 2026

El rebautizado Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1 se disputará del 12 al 14 de junio de 2026. El Circuit de Barcelona-Cataluña, que cumple su 36.ª edición consecutiva albergando la máxima categoría del automovilismo desde su inauguración en 1991, vivirá una cita verdaderamente especial.

Tras la renovación de su contrato con la Formula One Management (FOM), el trazado catalán pasará a albergar la competición en años alternos (2028, 2030 y 2032).

Por ello, este fin de semana de junio representa la última edición consecutiva asegurada en Montmeló, lo que ha provocado un rotundo sold-out a una semana del evento. Se proyecta que la asistencia total iguale o supere las imponentes cifras previas, estimadas en unos 300.000 espectadores acumulados durante los tres días .

Cuándo se corre el Gran Premio de la Fórmula 1 en Barcelona y por dónde ver en vivo Fórmula 1

¿Por dónde ver en vivo el Gran Premio de Barcelona 2026?

Para seguir toda la acción de las escuderías en directo, los aficionados cuentan con opciones exclusivas de transmisión:

En España : la transmisión oficial en vivo de los entrenamientos, la clasificación y la carrera del domingo se podrá seguir a través de DAZN F1.

En Latinoamérica y México : la cobertura en directo estará disponible en las pantallas de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+, además de los canales de Fox Sports (con opciones Premium en territorio mexicano).

Plataforma global: los usuarios suscritos a F1 TV Pro tendrán acceso completo a las transmisiones oficiales, cámaras a bordo de los monoplazas y radiocomunicaciones en tiempo real.

Las novedades para los aficionados de la Fórmula 1

La organización del circuito ha preparado un despliegue sin precedentes para este año. Entre las principales novedades destacan la instalación de dos Fan Zones exclusivas en el Circuit y espacios dedicados para las aficiones con la grada de Fernando Alonso, la grada de Carlos Sainz y la de Ferrari.

Tal como ocurrió en la carrera de 2025, se prevé que el Circuit obtenga cerca de 125.000 espectadores el domingo, totalizando 300.286 durante todo el fin de semana.

Asimismo, se habilitará una Fan Village en la plaza Cataluña de Barcelona que contará con la participación especial de la Orquesta Filarmónica de Londres.