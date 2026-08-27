El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para visas de inmigrante en sus embajadas y consulados de todo el mundo. La medida está vinculada a una nueva capacitación para los funcionarios consulares, que deberán reforzar la evaluación de los solicitantes.

La decisión afecta a las personas que necesitan una visa de inmigrante para ingresar al país y obtener la residencia permanente mediante el proceso consular.

Por el momento, el Departamento de Estado no informó una fecha concreta para retomar el esquema habitual de entrevistas.

Atención: quiénes quedan alcanzados por la suspensión de citas

La pausa alcanza a las entrevistas consulares para visas de inmigrante que se realizan en embajadas y consulados estadounidenses fuera del país.

Entre los procesos alcanzados se encuentran solicitudes vinculadas con la inmigración por motivos familiares y otras categorías de residencia permanente. Las entrevistas que ya estaban programadas pueden ser reprogramadas.

La pausa alcanza a las entrevistas consulares para visas de inmigrante que se realizan en embajadas y consulados estadounidenses fuera del país. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock | Wikimedia Commons

Las embajadas y consulados son los encargados de informar los cambios a cada solicitante. Por eso, quienes tengan una entrevista pendiente deberán revisar las comunicaciones oficiales de la sede consular correspondiente.

Qué pasa con las visas de turismo

La medida está dirigida a las visas de inmigrante, por lo que no implica una suspensión general de las visas de no inmigrante.

Los trámites para categorías como turismo y estudios corresponden a otro tipo de visa y no forman parte de esta pausa global de entrevistas para inmigrantes.

Por qué Estados Unidos frenó las entrevistas

El Departamento de Estado lanzó a comienzos de agosto una capacitación global para funcionarios consulares. El objetivo es reforzar la manera en que se analizan las solicitudes y aplicar los criterios de forma uniforme.

Uno de los puntos centrales es la evaluación de la denominada “carga pública” (public charge).

Este criterio busca determinar si una persona podría llegar a depender de determinadas prestaciones públicas después de ingresar a Estados Unidos.

Qué deben esperar ahora los solicitantes

El Departamento de Estado no estableció públicamente una fecha definitiva para recuperar el calendario habitual de entrevistas. Las citas afectadas serán ajustadas y los solicitantes recibirán información de las representaciones diplomáticas correspondientes.

Por ahora, quienes tengan un trámite en curso deben: