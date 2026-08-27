La torta de maicena es una opción deliciosa, rápida y práctica para quienes buscan un acompañamiento perfecto para los mates. Gracias a su preparación sencilla y a la combinación de pocos ingredientes, se transforma en una alternativa ideal para resolver una merienda casera sin complicaciones.

Además de su exquisito sabor, esta receta se destaca por su textura suave, su gran versatilidad y su capacidad para adaptarse a distintos momentos del día. Ya sea para compartir en una reunión familiar o para disfrutar como un pequeño capricho casero, esta torta demuestra que los clásicos nunca pasan de moda.

Cómo hacer una torta de maicena casera paso a paso

Para preparar esta torta de maicena, necesitás 200 gramos de maicena, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca, 3 huevos y 1 cucharadita de polvo de hornear. También es recomendable utilizar un Molde Tortera 1 Pieza Doble Capa Antiadherente 24 cm Cobre de Hudson, ya que su revestimiento antiadherente facilita el desmolde y garantiza una cocción uniforme.

El primer paso consiste en batir la manteca junto con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa, liviana y homogénea. Esta preparación será la base de la torta y le aportará una textura más suave. Luego, incorporá los huevos de a uno, mezclando bien después de cada agregado para lograr una masa más esponjosa y perfectamente integrada.

En otro recipiente, tamizá la maicena junto con el polvo de hornear. Este paso resulta fundamental para evitar grumos y conseguir una preparación más aireada. Una vez listos, incorporá los ingredientes secos a la mezcla anterior hasta obtener una masa homogénea, suave y lista para llevar al horno.

Consejos clave para lograr una cocción perfecta

Verté la preparación en el Molde Tortera Hudson y llevála al horno previamente precalentado a 180 grados. Este detalle permite una cocción más pareja, favoreciendo un resultado uniforme. Después de aproximadamente 30 minutos, realizá la clásica prueba del palillo para verificar que la torta esté completamente cocida en su interior.

Una vez fría, desmoldala con cuidado. Gracias a la superficie antiadherente, el proceso resulta mucho más sencillo y permite obtener porciones bien definidas. La combinación de su textura suave, su sabor delicado y su aroma casero la convierten en una excelente opción para acompañar unos mates o compartir en una merienda especial.

Esta receta se destaca por ser simple, rápida y sumamente rendidora. En menos de 40 minutos podés disfrutar de una torta casera con pocos ingredientes y excelente resultado. Además, utilizar un molde adecuado mejora la experiencia de cocción y evita complicaciones al momento de desmoldar. Por eso, esta torta de maicena fácil se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan sumar un toque dulce, casero y delicioso a cualquier ronda de mate.