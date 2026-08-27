Una dirigente sindical vinculada a La Cámpora compró el departamento debajo del de Cristina Kirchner.

En esta noticia Quién es la referente de la UOM y la Cámpora que compró un departamento en San José 1111

Una dirigente sindical vinculada a La Cámpora y a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) compró un departamento en el edificio de San José 1111, justo debajo del inmueble donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Kirchner. La operación por 189.000 USD quedó bajo la lupa por los vínculos de la adquirente con el gremio metalúrgico y una investigación judicial sobre el manejo de fondos sindicales.

El inmueble adquirido corresponde al primer piso del edificio, mientras que Cristina Kirchner reside en el segundo, donde cumple prisión domiciliaria en una condena de seis años, en el marco de la condena por la causa Vialidad. Fuentes judiciales señalaron que no existe hasta el momento una resolución que determine que la compra del departamento constituya por sí misma una conducta ilícita.

La dirigente propietaria del departamento habría señalado que sería destinado al funcionamiento de una fundación, aunque posteriormente surgieron dudas sobre el uso efectivo que tuvo el inmueble. Desde el entorno de la expresidenta, en tanto, negaron conocer el uso que se le da al inmueble y descartaron que haya visitado esa propiedad.

Quién es la referente de la UOM y la Cámpora que compró un departamento en San José 1111

La compradora es María Soledad Calle, referente de La Cámpora en Campana y dirigente vinculada a la UOM, quien el 20 de agosto de 2025 escrituró a su nombre un departamento de 252 metros cuadrados en San José 1111, según documentación del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La compra generó interrogantes debido a que Calle se encuentra vinculada a una investigación judicial relacionada con un contrato celebrado entre la UOM y la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), que habría recibido autorización para administrar una parte significativa de los aportes del sindicato.

Tras conocerse la compra, se realizó una petición de allanamiento ante el juez federal Julián Ercolini, quien está al frente de la investigación de una denuncia que enfrentan María Soledad Calle y Abel Furlán, quien fuera titular de la UOM, en concepto de los delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.

La presentación fue firmada por el abogado Yamil Castro Bianchi, el cual tiene representación de los gremialistas Ángel Derosso y Gerardo Piva, que se presentaron como querellantes en la causa y que son opositores a Furlán.

A comienzos de 2023, la UOM firmó un contrato por diez años para que USEM administrara el 80% de los aportes sindicales de unos 200.000 afiliados, a cambio de una comisión del 0,5% mensual sobre la recaudación, estimada en más de $100 millones de pesos por mes.

Calle participó de la creación de USEM SA en diciembre de 2022 junto con Adalberto Raúl Braconi. Por ese acuerdo, Calle y el entonces titular de la UOM, Abel Furlán, quedaron bajo investigación de la Justicia federal por presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.

La Justicia quiere conocer todos los movimientos de Cristina

El juez Rodrigo Giménez Uriburu pidió conocer todos los movimientos que Cristina Kirchner realizó en el edificio. El objetivo del magistrado es saber si existe alguna prueba de que la exjefa de Estado fue al departamento de la sindicalista.

La expresidenta tiene permiso, otorgado por la Justicia, para salir una vez al día “en horario diurno, entre las 6 y las 20 horas, y por un lapso máximo de dos horas”.

La expresidenta mantiene una prisión domiciliaria en el departamento de la calle San José (Fuente: NA)

“Requiérase a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que tenga a bien informar si Cristina Fernández de Kirchner registra egresos de la unidad funcional en la que cumple la pena de prisión bajo modalidad domiciliaria para hacer uso de la terraza del edificio, conforme la autorización conferida con fecha 17 de septiembre de 2025, más allá de aquellas oportunidades consignadas en algunos de los informes mensuales remitidos a este Tribunal”, precisó el texto.