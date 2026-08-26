En esta noticia Estados Unidos suspende todas las citas para tramitar la visa en sus embajadas: cuándo se reanudan

Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para la tramitación de visados de solicitantes de todo el mundo , informaron medios internacionales este miércoles.

En medio de la ofensiva migratoria que impulsa la Administración de Donald Trump, el Departamento de Estado de EE.UU. paralizó esta semana las citas para solicitar visas en embajadas y consulados de todo el mundo.

Un portavoz del organismo advirtió que se puso en marcha una ​capacitación dirigida a los funcionarios consulares en todas las embajadas y consulados estadounidenses a nivel mundial.

De este modo, justificaron que las citas de servicios de visado se suspendieron para ajustarse a esta formación.

presidente Donald Trump Fuente: EPA/UPI / POOL BONNIE CASH / POOL

Estados Unidos suspende todas las citas para tramitar la visa en sus embajadas: cuándo se reanudan

La medida fue señalada primero por el Financial Times, que reportó que solicitantes de visa de inmigrante con entrevistas programadas recibieron correos electrónicos donde se les comunicaba que sus citas serían reprogramadas.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense no confirmó una fecha de reanudación del servicio.

Las autoridades explicaron que el objetivo central de la capacitación es que los cónsules puedan “descartar a aquellos solicitantes considerados susceptibles de depender de las prestaciones públicas estadounidenses”.

Asimismo, se busca garantizar que cada una de las solicitudes presentadas ante las oficinas consulares sea analizada de una manera coherente, exhaustiva y uniforme en todas las sedes del planeta.

Para quienes sufrieron cancelaciones en sus citas, la fecha de reprogramación será informada en los próximos días.