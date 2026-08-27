Con la llegada de los días más fríos, lluviosos y grises, muchas familias buscan actividades para disfrutar sin tener que salir al aire libre. En ese contexto, los centros de entretenimiento bajo techo ganan cada vez más protagonismo gracias a propuestas que combinan juegos, gastronomía y momentos para compartir.

Uno de los espacios que mejor representa esta tendencia es ZONA, una propuesta diseñada para que grandes y chicos puedan disfrutar de una experiencia completa. Allí es posible jugar, comer, relajarse y compartir tiempo con amigos o familiares en un mismo lugar, una combinación que lo diferencia de las alternativas tradicionales.

Entretenimiento bajo techo: una tendencia que crece en Argentina

Los espacios cubiertos dejaron de ser una opción exclusivamente para los días de lluvia y se transformaron en uno de los planes favoritos de muchas familias. En ZONA, los visitantes pueden acceder a videojuegos de última generación, además de disfrutar de partidas de bowling, pool y ping pong, actividades que garantizan diversión para todas las edades.

Más allá de los juegos, estos espacios ofrecen un entorno ideal para reunirse y desconectarse de la rutina. La combinación de propuestas recreativas y un ambiente distendido convierte cada visita en una oportunidad para compartir momentos de calidad, diversión y entretenimiento.

Podes disfrutar de partidas de bowling, pool y ping pong.

La experiencia no termina en las máquinas y las pistas de bowling. Uno de los grandes atractivos de ZONA es su propuesta gastronómica, encabezada por ZONA Gourmet, donde la calidad de los platos y la atención buscan complementar la jornada de entretenimiento.

Entre desayunos, meriendas y opciones para almorzar o cenar, las protagonistas son las nuevas pizzas XL estilo New York, ideales para compartir. Su tamaño, sabor y formato pensado para grupos las convirtieron en uno de los productos más elegidos en las sucursales de Temperley y José C. Paz.

Promociones y beneficios para aprovechar al máximo la visita

Además de la amplia oferta de actividades, ZONA suma promociones que buscan potenciar la experiencia. Una de las más destacadas permite que quienes carguen $100.000 en la tarjeta de juegos reciban otros $100.000 adicionales, además de llevarse un juguete de regalo.

Este tipo de beneficios hace que la diversión resulte más accesible, conveniente y atractiva para grupos familiares o de amigos que buscan pasar varias horas disfrutando de las distintas propuestas disponibles.

Un plan ideal para los días fríos y las vacaciones de invierno

Otro de los puntos fuertes de ZONA es su amplio horario de atención, de 8:00 a 22:30 horas, que permite organizar la visita con total flexibilidad. Ya sea para una salida espontánea, un almuerzo diferente o una tarde completa de juegos, las opciones se adaptan a distintas necesidades.

Con el crecimiento de los planes bajo techo durante el invierno, espacios como ZONA logran posicionarse como una alternativa cada vez más elegida. La combinación de juegos, buena comida, promociones y un ambiente festivo crea una experiencia pensada para volver una y otra vez.

Por qué los espacios cubiertos son cada vez más elegidos

Frente a jornadas marcadas por el frío o la lluvia, los centros de entretenimiento cubiertos dejaron de ser una solución de emergencia para convertirse en verdaderos puntos de encuentro. La posibilidad de encontrar en un mismo lugar actividades recreativas, propuestas gastronómicas y espacios para compartir explica gran parte de su éxito.

En definitiva, lugares como ZONA demuestran que la diversión no depende del clima. Con propuestas cada vez más completas, se consolidan como escenarios ideales para crear recuerdos, disfrutar en familia y vivir experiencias que combinan entretenimiento y gastronomía en una sola salida.