La modelo argentina Ornella Attadia fue deportada de Estados Unidos tras permanecer 16 horas retenida en el aeropuerto de Houston, Texas, según relató ella misma en un video publicado en su cuenta de TikTok @sibaritabae.

Las autoridades migratorias le revocaron la visa y le prohibieron el ingreso al país por cinco años.

Según su relato, viajaba con fines turísticos por una semana y fue interrogada e incomunicada durante todo el proceso, sin poder hablar con su familia hasta subirse al avión de regreso. Contó que la acusaron de querer quedarse a trabajar en el país, algo que negó de manera categórica.

¿Qué pasó con Ornella Attadia en el aeropuerto de Houston?

De acuerdo con su testimonio, permaneció cubierta con una manta térmica de aluminio y solo pudo comer sopa instantánea mientras era interrogada por agentes migratorios. También relató que le revisaron el celular y la computadora, y que le retuvieron sus pertenencias durante todo el proceso.

A las 16 horas de detención se sumaron 10 horas de vuelo de ida y otras 10 de vuelta, en las que también estuvo incomunicada, según contó. Como resultado del procedimiento, le revocaron la visa vigente y quedó con prohibición de reingreso a Estados Unidos por cinco años.

¿Qué dijo Attadia sobre otros detenidos en el operativo?

La modelo afirmó que, durante las horas que pasó retenida, no vio a ningún ciudadano europeo entre las personas demoradas, sino a mexicanos, colombianos e indios, entre otras nacionalidades. Se trata de una apreciación personal suya, no de un dato confirmado por las autoridades migratorias.