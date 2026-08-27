Todos los bancos cerrarán durante 24 horas y no se podrá hacer operaciones presenciales.

Este viernes 28 de agosto habrá una jornada especial que modificará el funcionamiento habitual de bancos y organismos públicos en una localidad bonaerense.

La medida alcanzará durante 24 horas a distintas actividades y generará un nuevo fin de semana de tres días para quienes estén incluidos.

La decisión ya fue oficializada y tendrá impacto directo en quienes necesiten realizar operaciones bancarias o trámites presenciales durante esa jornada.

Viernes 28 de agosto: qué bancos permanecerán cerrados

La medida alcanzará a las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires ubicadas en el municipio de Merlo.

El Banco Provincia incluye el 28 de agosto dentro de su calendario de feriados locales para Merlo, por lo que las sucursales no tendrán atención habitual durante esa jornada.

Esto significa que quienes necesiten realizar trámites que requieran atención presencial deberán anticiparlos o esperar hasta el próximo día hábil.

Los canales digitales y cajeros automáticos, en cambio, pueden continuar disponibles para las operaciones que puedan realizarse por esas vías.

Qué trámites quedarán suspendidos durante 24 horas

Además del funcionamiento bancario, la jornada contempla el cese de actividades de la Administración Pública en el municipio alcanzado.

Por eso, determinadas gestiones que requieren concurrir personalmente a una dependencia estatal no podrán realizarse ese viernes y deberán ser reprogramadas.

No obstante, esto no significa que absolutamente todos los trámites de la Provincia de Buenos Aires queden suspendidos. El alcance de la medida está delimitado por el lugar y por el organismo involucrado.

La medida alcanza a Merlo: por qué habrá descanso este viernes

El municipio alcanzado por la disposición es Merlo, que conmemora su aniversario fundacional el 28 de agosto.

La fecha recuerda la fundación de la primitiva Villa de San Antonio del Camino, realizada por Don Francisco de Merlo el 28 de agosto de 1755.

La Provincia de Buenos Aires oficializó el esquema mediante la Resolución 385/2026, que contempla jornadas no laborables vinculadas con aniversarios y celebraciones locales.

Qué deben hacer quienes tenían un trámite previsto

Quienes tengan previsto concurrir a un banco o dependencia pública durante el viernes deberían verificar previamente si habrá atención.

Las principales recomendaciones son: