Ingresa la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires: qué dice el pronóstico del SMN y cuándo se van las lluvias.

Buenos Aires comenzó el jueves con intensas lluvias a lo largo de toda la provincia por el ingreso de una fuerte tormenta. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá de esta manera a lo largo del día con chubascos aislados y una temperatura mínima de 12°.

Cómo estará el clima en Buenos Aires el jueves 27

El pronóstico señala que tras las lluvias de la madrugada el cielo se mantendrá nublado a lo largo de todo el día con mínimas de 12° y máximas de 18°. Se esperan chubascos aislados para luego dar paso a una noche nublada.

Ingresa la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires: qué dice el pronóstico del SMN y cuándo se van las lluvias

Durante la jornada, la humedad y la abundante nubosidad mantendrán una sensación térmica fresca, por lo que se recomienda salir con abrigo y llevar paraguas. Aunque no se prevén tormentas intensas, las precipitaciones podrían generar calles resbaladizas y demoras en el tránsito.

La alerta por lluvias rige para las siguientes localidades:

CABA

La Plata

Chascomús

Punta Indio

9 de Julio

Chacabuco

Las Flores

Cómo estará el clima el resto de la semana, según el pronóstico del SMN

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires señala que el viernes amanecerá con mínimas de 10° y máximas de 17° con cielo despejado, por lo que será ideal para realizar actividades al aire libre. El fin de semana mantendrá condiciones similares, pero con mínimas de 8°. Habrá máximas de 17° con el cielo despejado.