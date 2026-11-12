Técnico de la VTV de CABA realiza la inspección.

Los conductores que deban realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán que prestar atención a un elemento obligatorio que debe estar dentro del automóvil.

Se trata del matafuegos, un dispositivo de seguridad cuya presencia y condiciones son controladas durante la inspección.

La revisión está a cargo de las plantas habilitadas por el Gobierno porteño y contempla distintos componentes vinculados con el funcionamiento y la seguridad de los vehículos . Entre ellos se encuentran los frenos, neumáticos, luces, cinturones de seguridad y elementos de emergencia.

En este sentido, no contar con el matafuegos puede impedir que el automóvil obtenga la aprobación de la VTV .

VTV en CABA: por qué pueden rechazar los autos que no tengan matafuegos

La Verificación Técnica Vehicular de CABA incluye un apartado específico de seguridad y emergencia, en el que se controla que los vehículos cuenten con cinturones de seguridad, apoyacabezas en los asientos delanteros y traseros, matafuegos y balizas.

Personal de la VTV llevando a cabo la revisión en la planta autorizada. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Por este motivo, los conductores deben asegurarse de llevar el extintor correspondiente dentro del automóvil antes de presentarse a la inspección, ya que su ausencia constituye un incumplimiento de los elementos de seguridad contemplados en los controles oficiales.

Qué pasa si rechazan la VTV en CABA por no tener matafuegos

Si un vehículo no aprueba la verificación técnica, el Gobierno porteño establece un plazo de 60 días hábiles para solucionar los defectos detectados y volver a presentarse en la misma planta.

En ese período, el propietario deberá realizar las mejoras solicitadas y solicitar un turno para reverificar el automóvil. Este segundo control se realiza de manera gratuita, siempre que se respete el plazo establecido.

Además, eiste una alternativa para quienes puedan resolver el inconveniente el mismo día de la inspección original. Si el conductor consigue solucionar el defecto en esa jornada, podrá solicitar una nueva revisión en la misma planta, sin necesidad de sacar otro turno ni pagar nuevamente el trámite.

En cambio, si transcurren los 60 días hábiles sin que el vehículo vuelva a la planta para completar la verificación, el propietario deberá abonar la tarifa completa y realizar nuevamente el procedimiento.

Qué elementos se controlan en la VTV de CABA

La inspección técnica vehicular en la Ciudad de Buenos Aires contempla distintos componentes del automóvil para comprobar que se encuentre en condiciones de circular.

Los puntos que revisan los técnicos son: