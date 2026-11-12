Un conductor entregándole la licencia a un agente de tránsito durante un control en la ruta.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que superar los límites de velocidad permitidos constituye una falta grave y contempla sanciones económicas para quienes cometan esta infracción.

Sin embargo, cuando un conductor acumula antecedentes por este tipo de faltas y vuelve a infringir la normativa dentro del plazo previsto, puede quedar inhabilitado para manejar .

El artículo 82 establece cuánto puede durar la suspensión de la licencia según la cantidad de reincidencias.

Cuáles son las velocidades máximas permitidas en rutas y autopistas

El artículo 51 de la Ley 24.449 fija los límites máximos de velocidad según el tipo de camino y el vehículo. Para circular por rutas y autopistas, los valores establecidos incluyen los siguientes:

Zona rural: 110 km/h para motocicletas, automóviles y camionetas.

Semiautopistas: 120 km/h para motocicletas y automóviles.

Autopistas: 130 km/h para motocicletas y automóviles.

Agente de tránsito tomando la licencia de conducir de un conductor. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

El artículo 77, inciso n), incorpora la violación de los límites de velocidad máxima y mínima como una falta grave. La disposición contempla un margen de tolerancia de hasta el 10%, pero esto no significa que los conductores puedan superar libremente la velocidad señalizada ni que ese margen elimine automáticamente la infracción.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia por acumular faltas graves

El artículo 82 establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva infracción después de haber sido sancionada anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de un plazo de dos años para las faltas graves.

La normativa diferencia la sanción económica de la inhabilitación para conducir. La multa puede aplicarse por la infracción cometida, mientras que la suspensión de la licencia funciona como una sanción accesoria y se contempla únicamente cuando existe reincidencia en faltas graves.

Por lo tanto, superar la velocidad máxima no implica por sí solo que el conductor pierda su habilitación para manejar.

Cuando se produce la reincidencia, los plazos de inhabilitación previstos son los siguientes:

Primera reincidencia: hasta 9 meses, según el criterio del juez.

Segunda reincidencia: hasta 12 meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: hasta 18 meses, con aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el plazo se duplica sucesivamente respecto del establecido para la tercera.

Cómo aumentan las multas económicas por reincidencia

Además de la inhabilitación, el artículo 82 establece un incremento progresivo de las multas económicas para los conductores reincidentes. Se trata de una consecuencia distinta de la suspensión de la licencia y su aplicación no debe confundirse con ella.

Según la ley, para la primera reincidencia la multa aumenta un cuarto; para la segunda, un medio; y para la tercera, tres cuartos. A partir de las siguientes, el importe original se multiplica por la cantidad de reincidencias menos dos.