El nuevo DNI electrónico comenzó a emitirse en 2026 con cambios en su diseño y nuevas medidas de seguridad. Sin embargo, su implementación también coincide con las actualizaciones obligatorias que deben realizarse durante la infancia y la adolescencia.

La Ley 17.671 establece dos instancias específicas para renovar el documento durante estas etapas. Se trata de trámites que las familias deberán tener en cuenta este año para cumplir con los plazos previstos por la normativa.

Quiénes deben actualizar el DNI en 2026 por disposición de la Ley 17.671

El artículo 10 de la Ley 17.671 establece las actualizaciones obligatorias de los documentos de identidad. La primera debe realizarse cuando el menor llega a la edad escolar y, como máximo, al cumplir los 8 años.

La segunda actualización corresponde al cumplir los 14 años . En esta instancia, el RENAPER entrega un nuevo ejemplar con los datos actualizados y realiza la incorporación del adolescente al padrón electoral.

Por lo tanto, durante 2026 deberán prestar atención a estos plazos las familias con hijos que tengan entre 5 y 8 años y aquellas cuyos hijos cumplan 14 años.

Nuevo DNI electrónico. Argentina.gob.ar

Cómo actualizar el DNI de los chicos entre los 5 y los 8 años

Para realizar la primera actualización, el menor debe concurrir acompañado por su padre, madre o representante legal . El adulto deberá presentar su propio DNI y la documentación que acredite la representación, cuando corresponda.

El trámite se realiza de la siguiente manera:

Elegir el Registro Civil más cercano al domicilio o solicitar un turno para un Centro de Documentación del RENAPER a través de la aplicación Mi Argentina. Presentarse en la oficina seleccionada con el menor y la documentación requerida. Realizar la toma de los datos biométricos, que incluyen fotografía, firma y huellas digitales. Guardar la constancia de solicitud para consultar el seguimiento del trámite. Recibir el nuevo DNI en el domicilio o retirarlo en la oficina correspondiente, según la modalidad elegida.

El documento actualizado tendrá la fotografía, firma y huella del menor y conservará su validez hasta la siguiente actualización obligatoria.

Cómo hacer la actualización del DNI al cumplir 14 años

La segunda actualización obligatoria se realiza al cumplir los 14 años. A diferencia del trámite anterior, el adolescente puede presentarse por su cuenta, sin necesidad de estar acompañado por un adulto mayor de 18 años.

Para solicitar el nuevo documento deberá:

Solicitar un turno en un Centro de Documentación del RENAPER o consultar la disponibilidad en el Registro Civil correspondiente. Presentarse en la oficina elegida con su DNI anterior, si lo tiene. Realizar el trámite de actualización y la toma de los datos biométricos. Conservar la constancia de solicitud hasta recibir el nuevo ejemplar.

Una vez completado el procedimiento, el RENAPER incorpora al adolescente al padrón electoral. El documento tendrá una vigencia de 15 años desde su emisión.

Cómo es el nuevo DNI electrónico que se entrega en 2026

El nuevo documento fue aprobado mediante la Disposición 55/2026 y comenzó a emitirse el 1 de febrero. Está fabricado en policarbonato e incorpora un chip electrónico de lectura sin contacto.

También cuenta con un código QR, grabados láser y diferentes elementos de seguridad destinados a dificultar las falsificaciones y facilitar la verificación de identidad.