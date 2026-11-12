La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que está prohibido utilizar el celular mientras se conduce. La infracción puede derivar en multas o, incluso, puede provocar la inhabilitación de la licencia si se cumplen determinadas condiciones.

Según el artículo 48 de la normativa, se prohíbe conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua. A su vez, el artículo 77 contempla como faltas graves determinadas conductas vinculadas con el uso de estos dispositivos.

En ese marco, la Ley establece sanciones más severas para quienes vuelvan a cometer una falta grave después de haber sido sancionados, que se vinculan con el sistema de quita de puntos.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre usar el celular mientras se conduce

La Ley 24.449 establece en su artículo 48 las conductas que están prohibidas en la vía pública.

El inciso x) prohíbe conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua. Esta disposición alcanza a las conductas que implican manipular celulares u otros dispositivos mientras se maneja.

Además, el artículo 77, inciso q), clasifica a estas infracciones como faltas graves, por lo que no se trata solo de una distracción, sino que significa una quita de puntos en el sistema de scoring.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia por usar el celular y ser reincidente

Se considera reincidente a quien comete una nueva infracción después de haber sido sancionado anteriormente por otra, dentro de determinados plazos:

Faltas leves: cuando la nueva infracción se comete dentro de un año.

Faltas graves: cuando la nueva infracción se comete dentro de dos años.

Para los casos de reincidencia en faltas graves, como el usar el celular mientras maneja, el artículo 82 establece los siguientes plazos máximos de suspensión:

Primera reincidencia : hasta nueve meses de inhabilitación, a criterio del juez.

Segunda reincidencia : hasta doce meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: hasta dieciocho meses, de manera obligatoria.

Reincidencias posteriores: el plazo se duplica sucesivamente.

La Ley Nacional de Tránsito contempla sanciones que pueden quitar puntos en la licencia de conducir. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Cómo funciona el scoring y cuántos puntos pierde quien usa el celular

El sistema de scoring nacional asigna 20 puntos iniciales a cada conductor y descuenta puntaje cuando se cometen determinadas infracciones.

Cuando una persona pierde los 20 puntos acumulados, queda inhabilitada para conducir durante un período determinado. Según el esquema nacional, los plazos son:

Primera vez que llega a cero puntos: 60 días de inhabilitación.

Segunda vez: 120 días.

Tercera vez: 180 días.

A partir de la cuarta vez, el plazo se duplica sucesivamente.

Para recuperar la licencia, el conductor debe cumplir el período de inhabilitación y realizar los cursos de seguridad vial correspondientes.

Sin embargo, es importante distinguir el sistema nacional de los regímenes locales.

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, conducir utilizando el celular, auriculares o reproductores de video implica una quita de cinco puntos. Por eso, un conductor que ya perdió 15 de sus 20 puntos iniciales puede llegar a cero si vuelve a cometer esa infracción.

En ese caso, se inicia un procedimiento de inhabilitación. La autoridad porteña establece un plazo de 20 días para que el conductor se presente ante un Controlador Administrativo de Faltas y resuelva su situación.