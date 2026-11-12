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El Gobierno puso en marcha el proceso de reducción de personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) antes de avanzar con el traspaso de trabajadores a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). A través de una disposición publicada este jueves en el Boletín Oficial, la intervención del organismo aprobó un régimen de retiro voluntario para los empleados de planta permanente.

La medida alcanza al personal comprendido en la Ley 25.164 y establece distintas modalidades de compensación de acuerdo con la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. El régimen establece un procedimiento para la presentación, evaluación, resolución y notificación de las solicitudes de adhesión .

La apertura del retiro voluntario constituye un nuevo paso en la disolución y liquidación del IOSFA. La propia disposición sostiene que es necesario “adecuar la dotación de su planta permanente con carácter previo a la transferencia del personal a la OSFA”, con el objetivo de optimizar recursos y asignar de manera eficiente el gasto.

El régimen fue aprobado por la Disposición 721/2026, firmada por el administrador del IOSFA en liquidación, Gonzalo Secchi. La norma establece que la Subgerencia de Recursos Humanos será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo recibir, evaluar y resolver las solicitudes de adhesión.

Hasta 30 sueldos

El esquema establece distintas modalidades de compensación para los trabajadores de planta permanente, de acuerdo con su edad, antigüedad y situación previsional.

Para quienes adhieran al régimen, la compensación se calculará sobre la remuneración bruta habitual y la antigüedad reconocida dentro de la planta permanente del IOSFA.

En el caso de los trabajadores que no alcanzaron la edad jubilatoria, el régimen contempla alternativas de pago vinculadas a la antigüedad y a la situación de cada empleado. Entre las opciones previstas se encuentra una gratificación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta habitual durante un período determinado o una gratificación única calculada sobre los años de servicio.

Trabajadores de ATE movilizan al Ministerio de Defensa. ATE

Para determinados trabajadores, la compensación puede alcanzar hasta las 30 remuneraciones brutas, de acuerdo con los parámetros establecidos por el régimen.

La disposición también establece las condiciones para el pago de las gratificaciones y fija el procedimiento que deberán seguir los trabajadores que quieran adherir.

La adhesión al régimen no implica una aceptación automática. La Subgerencia de Recursos Humanos deberá verificar que cada empleado cumpla con los requisitos y resolver cada solicitud.

El paso previo al recorte

La apertura de los retiros voluntarios se produce dos semanas después de que el Gobierno modificara por decreto el esquema de transferencia de trabajadores desde IOSFA hacia OSFA.

Tal como lo adelantó El Cronista, el nuevo esquema habilitaba una reducción de la planta antes de definir quiénes serían finalmente incorporados a la nueva obra social.

El DNU 1286/2026 reemplazó el mecanismo previsto originalmente para el traspaso y dejó de establecer una transferencia integral del personal. A partir de esa modificación, será el Directorio de OSFA el que determine qué puestos necesita para su funcionamiento y, sobre esa base, qué trabajadores de IOSFA serán incorporados .

El resto del personal quedará sujeto a una evaluación por parte del administrador del IOSFA en liquidación, de acuerdo con la situación de revista de cada empleado.

Para los trabajadores de planta permanente que no sean transferidos y tengan estabilidad, el esquema prevé la posibilidad de quedar en disponibilidad dentro del Ministerio de Defensa hasta su eventual reubicación o baja, según las normas vigentes.

Además, el personal de Gendarmería y Prefectura que permanecía en IOSFA deberá regresar a sus organismos de origen.

El Gobierno había argumentado que la transferencia total de los trabajadores podía generar un “grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario” en OSFA, especialmente después de que Gendarmería y Prefectura dejaran de formar parte de su población beneficiaria y pasaran a la nueva obra social de las fuerzas federales de seguridad.

El número que todavía no está definido

El Gobierno todavía no fijó públicamente cuántos trabajadores continuarán en OSFA. Esa cifra dependerá de la estructura que establezca el nuevo organismo y de la cantidad de puestos que determine como necesarios.

La ausencia de un número oficial contrasta con la advertencia que realizó ATE durante las últimas semanas. El gremio había señalado que, sobre una dotación de unos 2.450 trabajadores, alrededor de 1.200 podrían quedar fuera del nuevo esquema.

Según la estimación sindical que había recogido El Cronista, unos 450 trabajadores de planta permanente quedarían en disponibilidad y alrededor de 1.000 contratados quedarían fuera de la estructura.

La nueva disposición no confirma esa cifra, pero sí incorpora ahora un mecanismo concreto para reducir la cantidad de trabajadores de planta permanente antes de definir la estructura definitiva de OSFA.

Así, el retiro voluntario se convierte en el primer instrumento formal para achicar la dotación del organismo en liquidación.