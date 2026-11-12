Por orden de la Ley de Tránsito 24.449, retienen la licencia de conducir a las personas que no tengan la RTO al día.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que los vehículos deben cumplir con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para circular por la vía pública. En distintas jurisdicciones del país, este procedimiento se conoce como Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El artículo 77, inciso x), considera una falta grave conducir un vehículo sin el comprobante que acredite la realización y aprobación de la revisión técnica. De esta manera, tener la VTV vencida o no contar con la documentación que demuestre que fue aprobada puede derivar en una sanción durante un control de tránsito.

La medida también está contemplada en el artículo 72 bis, que establece la retención preventiva de la licencia de conducir para quienes cometan alguna de las faltas graves enumeradas en determinados incisos del artículo 77, entre ellos el correspondiente a la revisión técnica obligatoria.

Cuánto tiempo pueden retener la licencia de conducir

El artículo 72 bis de la Ley 24.449 establece que, ante estas faltas graves, la autoridad de control debe retener la licencia y entregar al conductor una Boleta de Citación del Inculpado.

Este comprobante funciona como autorización provisoria para conducir durante un plazo máximo de 30 días corridos desde su emisión. Dentro de ese período, el infractor debe presentarse ante el juez o funcionario correspondiente para pagar la multa o ejercer su derecho de defensa.

La Ley establece que los vehículos deben cumplir con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

La normativa también establece que, si el conductor no se presenta dentro de los 90 días corridos, se destruirá la licencia retenida y caducará su habilitación para conducir hasta que obtenga una nueva.

Además, para recuperar la licencia en los casos vinculados con la falta de RTO, el artículo 72 bis exige acreditar que se realizó la revisión técnica obligatoria, además de cumplir con la sanción correspondiente.

¿Se puede circular con la VTV vencida?

El manual oficial de Revisión Técnica Obligatoria de la Agencia Nacional de Seguridad Vial aclara que los vehículos con la inspección técnica vencida no pueden circular por la vía pública y que no existe un período de gracia después del vencimiento.