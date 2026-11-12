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Los inversores argentinos tendrán nuevas alternativas para apostar por algunos de los sectores que ganaron protagonismo en los mercados internacionales. BYMA autorizó el listado de seis nuevos CEDEARs que permiten acceder a ETFs estadounidenses con exposición a tierras raras, metales estratégicos, litio y distintas materias primas.

Entre las novedades aparece una opción particularmente atractiva para quienes buscan exposición a los minerales estratégicos. Se trata del VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF, que tendrá el código REMX y sigue un índice de empresas vinculadas con tierras raras y otros metales estratégicos.

Los nuevos CEDEAR que llegan

La autorización contempla seis programas no patrocinados emitidos por Banco Comafi. Los nuevos instrumentos son:

REMX: VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF, vinculado con tierras raras y metales estratégicos.

ILIT: iShares Lithium Miners and Producers ETF, enfocado en empresas relacionadas con el litio.

DBB: Invesco DB Base Metals Fund, con exposición a metales industriales.

DBA: Invesco DB Agriculture Fund, vinculado con materias primas agrícolas.

WEAT: Teucrium Wheat Fund, relacionado con el mercado de trigo.

JMOM: JPMorgan US Momentum Factor ETF, que sigue un índice de acciones estadounidenses basado en el factor momentum.

Cómo invertir en tierras raras con un CEDEAR

El REMX permite acceder a una cartera de compañías vinculadas con la producción de tierras raras y metales estratégicos a través de un solo instrumento. El ETF cotiza en NYSE Arca y, según los datos incluidos en el aviso de BYMA, tenía un precio de US$64,47 al 28 de septiembre.

El CEDEAR tendrá una relación de 13 certificados por cada participación del ETF subyacente. El programa autorizado contempla un máximo de 4,51 millones de CEDEARs.

Para apostar al litio

Otra de las alternativas apunta al litio. El ILIT, de iShares, reúne empresas vinculadas con la minería y producción de este mineral y sigue el índice STOXX Global Lithium Miners and Producers USD (Net Return).

Al 28 de septiembre, el ETF tenía un precio de US$12,68 y un valor neto por participación de US$12,6945. La relación establecida para el CEDEAR es de 3 certificados por cada participación del ETF.

Otras materias primas

La nueva oferta también amplía el acceso a otros mercados. El DBB sigue una referencia de metales industriales, mientras que DBA está orientado a materias primas agrícolas y WEAT al trigo.

De esta forma, los nuevos CEDEARs permiten sumar exposición a distintos mercados internacionales sin tener que operar directamente en las bolsas de Estados Unidos. Los seis ETFs subyacentes cotizan en dólares: cinco lo hacen en NYSE Arca y el ETF de litio, en Nasdaq.

BYMA aclaró que se trata de programas de CEDEARs no patrocinados y que las condiciones generales de cada instrumento están detalladas en el prospecto difundido por la Comisión Nacional de Valores.