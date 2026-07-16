Una licencia puede ser retirada si no se cumplen ciertas normativas.

Los controles de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplan situaciones en las que una licencia de conducir puede ser retirada de manera preventiva, incluso cuando todavía se encuentra vigente.

Cuando un conductor incurre en determinadas faltas, los agentes del Cuerpo de Tránsito están facultados para retener la licencia en el momento del control .

En su lugar, entregan una boleta de citación con una validez limitada, que permite circular únicamente durante un plazo determinado hasta regularizar la situación ante las autoridades correspondientes.

En qué casos pueden retener una licencia de conducir vigente

La retención preventiva de la licencia se aplica únicamente ante infracciones específicas contempladas por la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires.

Imagen ilustrativa

En estos casos, el conductor recibe una boleta de citación que reemplaza temporalmente a la licencia y le permite circular por un máximo de 40 días corridos . Dentro de ese plazo deberá presentarse ante la Unidad Administrativa Controladora de Faltas para resolver su situación.

Las infracciones que pueden derivar en el retiro de la licencia son:

Circular en moto sin casco.

Circular en contramano.

Conducir sin cobertura de seguro.

Exceder los límites de velocidad.

Circular sin la Verificación Técnica Obligatoria (en transporte público o de carga).

No respetar la luz roja del semáforo.

Si durante ese período un conductor vuelve a ser controlado mientras circula únicamente con la boleta de citación, los agentes podrán retener ese permiso provisorio y proceder al secuestro del vehículo .

También pueden inhabilitar la licencia si el conductor pierde todos los puntos

Además de la retención preventiva, la Ciudad de Buenos Aires aplica el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), mediante el cual cada licencia comienza con un total de 20 puntos.

Cada infracción resta parte de ese puntaje y, cuando el conductor llega a cero, se inicia un trámite de inhabilitación.

No obstante, la sanción no entra en vigencia automáticamente: primero se abre un plazo de 20 días para que la persona se presente ante el Controlador Administrativo de Faltas, quien resolverá cada caso.

La duración de la inhabilitación depende de la cantidad de veces que el conductor haya agotado sus puntos:

Primera vez: inhabilitación por 60 días y curso obligatorio de educación vial.

Segunda vez: inhabilitación por 180 días, curso obligatorio y caducidad de la licencia.

Tercera vez: inhabilitación por 2 años, curso obligatorio y nuevo trámite para obtener la licencia.

Cuarta vez y siguientes: inhabilitación por 5 años, curso obligatorio y gestión completa de una nueva licencia.

Qué hacer si retienen la licencia de conducir

Las autoridades porteñas recuerdan que la boleta de citación entregada tras la retención preventiva no reemplaza de manera definitiva a la licencia .

Asimismo, su única función es permitir la circulación durante el plazo establecido mientras el conductor regulariza la infracción.

Por su parte, es importante cumplir con los tiempos previstos y presentarse ante la autoridad competente resulta fundamental para evitar sanciones más severas, como la inhabilitación para conducir o incluso el secuestro del vehículo en caso de reincidencia.