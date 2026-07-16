El gobernador de California Gavin Newsom firmó la ley SB 169, que amplía el programa de licencias de conducir móviles (mDL) y pone en marcha nuevos cambios para actualizar ciertos trámites del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Según lo informado por las autoridades, la norma aumenta el alcance de esta iniciativa, elimina parte del papeleo y modifica los procesos actuales para agilizar trámites, renovaciones y comunicaciones con los conductores.

Se firmó en California la ley SB 169: qué cambió para los conductores

El cambio principal es la ampliación del Programa Piloto de Licencias de Conducir Móviles.

Hasta ahora, el programa estaba limitado al 15% de los conductores con licencia en el estado, mientras que la nueva normativa aumenta al 60% los cupos, por lo que se cuadriplica la cantidad de personas que podrán acceder a una licencia digital.

Los cupos para el programa aumentaron y ahora hay capacidad para el 60% de los conductores. Imagen ilustrativa ChatGPT

Otros trámites que se modernizarán en el estado

Además de la ampliación del programa, la ley autoriza medidas como