Comenzar el día con un vaso de agua es un hábito sencillo que puede aportar importantes beneficios para el organismo.

Aunque muchas personas priorizan el café o el mate al despertarse, distintos especialistas destacan que hidratarse antes del desayuno ayuda a poner en marcha funciones esenciales del cuerpo tras varias horas sin ingerir líquidos.

El agua es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. De hecho, una gran parte de los músculos y tejidos está compuesta por este elemento, por lo que mantener una buena hidratación todos los días resulta clave para conservar la salud y favorecer distintos procesos fisiológicos.

Por qué recomiendan tomar agua en ayunas

Después de una noche de descanso, el cuerpo atraviesa varias horas sin recibir líquidos. Por eso, beber un vaso de agua apenas comienza el día permite recuperar parte de esa hidratación y contribuir al funcionamiento normal de distintos órganos.

Mantener una buena hidratación es fundamental para el cuidado de la salud. Shutterstock

De acuerdo con el Instituto Europeo de Hidratación, el agua actúa como el principal solvente del organismo y participa en numerosas reacciones químicas indispensables para mantener las funciones corporales.

Además, una adecuada ingesta favorece la diuresis, proceso mediante el cual el organismo elimina residuos y sustancias de desecho a través de la orina .

Los principales beneficios de este hábito diario

Mantener una correcta hidratación desde las primeras horas del día puede favorecer diferentes funciones del organismo. Si bien tomar agua en ayunas no reemplaza una alimentación equilibrada ni un estilo de vida saludable, sí representa una práctica beneficiosa para muchas personas.

Los especialistas recomiendan beber de 1 a 3 litros de agua diarios. Shutterstock

Entre sus principales ventajas se destacan

Favorecer el funcionamiento normal del cerebro gracias a una adecuada hidratación.

Contribuir al trabajo de los riñones para eliminar residuos mediante la orina.

Ayudar al sistema digestivo durante la absorción de nutrientes.

Colaborar con el mantenimiento de la elasticidad y tonicidad de la piel.

Lubricar músculos y articulaciones para favorecer su funcionamiento.

Cuánta agua conviene tomar por la mañana

Los especialistas coinciden en que no existe una cantidad única de agua que sea adecuada para todas las personas, ya que las necesidades varían según la edad, el nivel de actividad física, el clima y el estado de salud.

Sin embargo, comenzar la jornada con uno o dos vasos de agua puede ser una forma práctica de incorporar un hábito saludable y contribuir a alcanzar la ingesta diaria recomendada de líquidos.

A lo largo del resto del día, también resulta importante mantener una hidratación constante para que el organismo continúe funcionando correctamente y pueda regular procesos como la temperatura corporal, la circulación y el transporte de nutrientes.