El ritual energético de la cinta roja busca eliminar las malas energías.

En distintas culturas y tradiciones espirituales existen pequeños rituales que, según las creencias populares, ayudan a atraer buenas energías y alejar las influencias negativas del hogar.

Uno de los más conocidos consiste en colocar una cinta roja debajo de la cama, una práctica que se mantiene vigente desde hace generaciones.

Quienes realizan este ritual aseguran que el color rojo funciona como un símbolo de protección, prosperidad y fortaleza .

Qué significa poner una cinta roja debajo de la cama

Dentro del mundo de los rituales y las creencias populares, la cinta roja representa un elemento de protección frente a las malas energías, la envidia y el denominado “mal de ojo”. Al mismo tiempo, también se la relaciona con la buena suerte, el amor y la prosperidad.

Según esta tradición, colocarla debajo de la cama crea una especie de barrera energética destinada a favorecer un ambiente más armonioso, especialmente en el espacio donde se duerme y se descansa .

Imagen ilustrativa. IA Gemini.

Además, el color rojo suele asociarse con conceptos como:

Protección.

Vitalidad.

Pasión.

Fuerza.

Buena suerte.

Prosperidad.

Cuál es el beneficio que se le atribuye

Las personas que siguen este tipo de rituales sostienen que la cinta roja ayuda a atraer vibraciones positivas y a bloquear aquellas consideradas negativas.

También se cree que favorece un descanso más tranquilo, fortalece los vínculos afectivos y contribuye a generar un clima de mayor equilibrio dentro del dormitorio.

Imagen ilustrativa. IA Gemini.

Para muchas tradiciones, el verdadero valor del ritual no está únicamente en la cinta, sino también en la intención con la que se coloca. Por eso, suele recomendarse hacerlo pensando claramente en el objetivo que se desea alcanzar , ya sea protección, bienestar, amor o prosperidad.

Cuándo conviene colocar la cinta roja

No existe una fecha obligatoria para realizar este ritual. Generalmente, las personas lo hacen cuando sienten la necesidad de renovar las energías del hogar o atravesar una nueva etapa personal.

También es frecuente colocar la cinta al mudarse, comenzar un proyecto importante o simplemente cuando se busca transformar el dormitorio en un espacio más armonioso.

También recomiendan poner algodón debajo de la cama

Otra tradición muy difundida consiste en colocar bolas de algodón debajo de la cama. Según estas creencias, el algodón actúa como un elemento capaz de absorber energías negativas y favorecer un ambiente de calma.

Esta práctica suele combinarse con otras costumbres relacionadas con el descanso y la armonía del hogar.

Al mismo tiempo, algunas corrientes como el Feng Shui aconsejan mantener despejado el espacio inferior de la cama para permitir una mejor circulación de la energía, evitando acumular objetos que puedan obstaculizar ese flujo.