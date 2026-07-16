Antes del fin de semana llegará un frente frío que podría generar tormentas de variada intensidad.

La Argentina se mantiene en alerta ante la confirmación de un cambio rotundo en el estado del tiempo que afectará a gran parte del territorio durante la segunda mitad de la semana.

Los pronósticos anticipan un fuerte aumento de las temperaturas, seguido por un período de lluvias y tormentas que podría extenderse durante unas 48 horas.

El ingreso de aire cálido y húmedo será el primer indicio del cambio. Sin embargo, el escenario volverá a modificarse antes del fin de semana con la llegada de un frente frío que podría generar tormentas de variada intensidad.

Los pronósticos anticipan un fuerte aumento de las temperaturas, seguido por un período de lluvias y tormentas que podría extenderse durante unas 48 horas. (Foto: SMN) Shutterstock

Aumentan las temperaturas: a cuánto llegará el termómetro según la zona

El viento norte favorecerá un marcado ascenso térmico en buena parte del país. Según el modelo ECMWF, para el jueves se prevé una escalada de los valores en las siguientes regiones:

Centro del país: entre 22 °C y 28 °C.

Norte argentino: entre 30 °C y 35 °C.

Anomalías térmicas: hasta 12 °C por encima del promedio para julio.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias son el Litoral, el norte de la provincia de Buenos Aires, sectores de la región Pampeana y areas del NOA. (Fuente: Shutterstock)

Lluvias y tormentas: cuáles son las provincias con mayor riesgo

El cambio de tiempo llegará con el avance de un frente frío desde la Patagonia. La combinación de aire cálido, humedad y el ingreso de aire frío favorecerá la formación de tormentas.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias son:

Litoral .

Norte de la provincia de Buenos Aires .

Sectores de la región Pampeana .

Áreas del NOA.

En las regiones más afectadas podrían acumularse entre 30 y 60 milímetros, con registros superiores de manera puntual.