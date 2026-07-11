Confirmado | El Gobierno establecerá la velocidad máxima a 100 km/h en todas estas autovías del país

El Gobierno español y la Dirección General de Tráfico (DGT) persiguen el objetivo de optimizar el tráfico y reducir los accidentes viales en toda España. Para alcanzar esta meta, se implementarán nuevas reducciones en la velocidad máxima de ciertas carreteras y nuevos radares en puntos estratégicos de la circulación.

Estas iniciativas se enmarcan dentro de las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe “Medidas recomendadas para mejorar la seguridad de la infraestructura vial”, donde sugiere establecer límites más estrictos en vías de alta capacidad para reducir la siniestralidad. De este modo, varios países europeos aplican márgenes adaptados a sus propios flujos de tráfico.

Aprobado por la DGT | El Gobierno español disminuirá la velocidad máxima a 100 km/h en todas las carreteras del país (foto: Shutterstock).

Autopistas y sus límites de velocidad

En Guipúzcoa, la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras (Bidegi), bajo las competencias de tráfico de la comunidad autónoma, ha comunicado que seis tramos de la AP-8 tendrán un límite de velocidad establecido en 100 km/h, con la finalidad de aumentar la seguridad vial.

Una de las primeras autopistas en implementar esta regulación de forma dinámica ha sido la AP-7 en Cataluña, cuya gestión depende del Servei Català de Trànsit (SCT). En un trayecto de 140 kilómetros, que se extiende desde El Vendrell (Tarragona) hasta Maçanet de la Selva (Girona), la velocidad máxima permitida puede modificarse en tiempo real mediante inteligencia artificial.

En un recorrido de 140 kilómetros, que abarca desde El Vendrell (Tarragona) hasta Maçanet de la Selva (Girona), la velocidad máxima autorizada puede alterarse en tiempo real gracias a la IA.

Confirmado | El Gobierno establecerá la velocidad máxima a 100 km/h en todas estas autovías del país Shutterstock

Dicha tecnología evalúa diversos factores, tales como las condiciones meteorológicas, la densidad del tráfico, la hora del día e incluso la calidad del pavimento, para definir en cada momento la velocidad más segura.

En Galicia, la AG-55 ha puesto en práctica una reducción permanente de la velocidad máxima permitida en determinados puntos, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas o donde están situados radares de control de velocidad.

Límites de velocidad dinámicos para mejorar la seguridad y fluidez del tráfico

Los límites de velocidad dinámicos representan una notable evolución en la gestión vial contemporánea. A diferencia de los límites convencionales, estos pueden ajustarse en tiempo real en función de las condiciones del tráfico, la meteorología, accidentes o trabajos en ruta. Su propósito es optimizar la seguridad y la fluidez del tráfico.

En la actualidad, el Reglamento General de Circulación establece 120 km/h como límite máximo en autopistas y autovías. Sin embargo, en el futuro, los 100 km/h podrían transformarse en la velocidad estándar en autovías y autopistas a lo largo del país.

Este cambio no solo tiene el objetivo de salvaguardar la vida de todos los usuarios de la vía, sino también de mejorar la eficiencia del tráfico y reducir el impacto ambiental.