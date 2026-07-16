(260711) -- BARCELONA, 11 julio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 10 de julio de 2026 de aficionados de España reaccionando mientras observan la transmisión en vivo del partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Bélgica, en Barcelona, España. (Xinhua/Joan Gosa) (ra) (da)

La gran final del Mundial 2026 ya empezó a jugarse lejos del césped del MetLife Stadium de Nueva York. A pocos días del choque decisivo entre la Argentina y España, el clima comenzó a tomar temperatura a base de provocaciones y un exceso de confianza .

Exjugadores y figuras mediáticas del periodismo español ya palpitan el cruce del próximo domingo con fuertes “chicanas”, mostrándose como claros favoritos para quedarse con el título y arrebatarle la corona al equipo nacional.

Uno de los voceros más efusivos de esta ola de optimismo ibérico fue el polémico periodista Tomás Roncero, reconocido integrante del programa televisivo “El Chiringuito de Jugones”.

Con su habitual perfil exagerado y su histórico rol como detractor de Lionel Messi , el comunicador no dudó en apuntar contra el plantel albiceleste. Fiel a su estilo televisivo, aseguró que los jugadores argentinos llegan “agrandados” a la instancia definitiva y lanzó una advertencia tajante frente a las cámaras: “Los vamos a poner en su sitio”.

La escalada verbal de Roncero, sin embargo, cruzó los límites del folclore futbolístico. Visiblemente molesto luego de que el conductor del ciclo, Josep Pedrerol, elogiara la cultura argentina —citando a Jorge Luis Borges y Carlos Gardel—, el panelista subió la apuesta.

Afirmó que vencer a la Argentina le “vale por tres mundiales” y llegó al extremo de faltarle el respeto a la historia al burlarse del conflicto bélico de las Islas Malvinas, un comentario que rápidamente generó repudio y encendió aún más la previa del partido .

ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Team Argentina celebrates after winning the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Fuente: EPA CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Por la vía de las redes sociales, quien también decidió subirse al tren de las provocaciones fue Iker Casillas. El legendario exarquero del Real Madrid y campeón del mundo en Sudáfrica 2010 comenzó su actividad virtual apuntando primero contra la selección de Inglaterra, rival al que Argentina superó en la semifinal.

Casillas tildó de “cobarde” el planteo táctico del entrenador Thomas Tuchel y aseguró que los británicos perdieron el partido solos por cederle el protagonismo a la Albiceleste luego de ponerse en ventaja.

Pero el exguardameta no se quedó en el simple análisis táctico y decidió enviar un mensaje directo hacia los hinchas sudamericanos que ya sueñan con el bicampeonato. “No vais a bordar la cuarta estrella”, sentenció Casillas, para luego redoblar la apuesta publicando: “No habrá una cuarta estrella. ¡Vamos a por la segunda!”.

Sus posteos desataron una catarata de respuestas por parte de los simpatizantes argentinos, quienes no tardaron en recordarle los innumerables goles que sufrió a manos de Messi durante los clásicos españoles.

Con este clima de efervescencia mediática y redes sociales al rojo vivo, el seleccionado nacional buscará responder donde verdaderamente importa, en la cancha .

La cita para dirimir si la hegemonía argentina suma un nuevo capítulo o si el equipo de Luis De La Fuente vuelve a la cima será este domingo 19 de julio a las 16:00, hora de nuestro país.