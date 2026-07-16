Las señales de tránsito están diseñadas para brindar información clara y prevenir situaciones de riesgo en calles y rutas. Sin embargo, algunas generan dudas entre los conductores por su diseño poco frecuente.

Una de ellas es la señal tránsito con una línea negra horizontal sobre un fondo blanco, un cartel reglamentario que indica una restricción de paso y que todos los automovilistas deberían conocer.

¿Qué significa la señal de tránsito con una línea negra horizontal sobre un fondo blanco?

La señal de tránsito con una línea negra horizontal ubicada sobre un fondo blanco y rodeada por un borde rojo corresponde a una señal reglamentaria. Su función es advertir que existe una restricción de paso en ese punto de la vía.

En la mayoría de los casos, este cartel indica que los conductores deben detenerse o respetar una limitación antes de continuar el recorrido. Dependiendo del lugar donde esté instalada, puede señalar un acceso restringido, un control obligatorio o la necesidad de cumplir con determinados requisitos antes de avanzar.

Al tratarse de una señal reglamentaria, su cumplimiento es obligatorio y no respetarla puede derivar en sanciones económicas, además de generar situaciones de peligro para otros usuarios de la vía.

Qué significa la señal de tránsito con una línea negra horizontal sobre un fondo blanco con borde rojo

¿Dónde suele encontrarse esta señal y qué debe hacer el conductor?

Este tipo de señal es habitual en sectores donde el tránsito requiere un control especial. Entre los lugares más comunes donde puede aparecer se encuentran:

Peajes.

Pasos fronterizos.

Controles de seguridad o aduaneros.

Accesos restringidos a determinadas zonas.

Sectores donde es obligatorio detenerse antes de continuar.

Cuando un conductor se encuentra con esta señal, debe prestar atención a las indicaciones complementarias del lugar. En algunos casos será necesario detener completamente el vehículo para realizar un control, efectuar un pago o utilizar un sistema de telepeaje antes de seguir circulando.

Ignorar esta advertencia puede provocar multas, demoras e incluso aumentar el riesgo de accidentes si otros vehículos están reduciendo la velocidad o deteniéndose.

¿Por qué es importante conocer esta y otras señales de tránsito?

Conocer el significado de las señales viales permite conducir de forma más segura y anticiparse a las situaciones que pueden presentarse en el camino.

En la Argentina, la cartelería vial se divide en cuatro grandes categorías:

Señales reglamentarias : establecen prohibiciones, restricciones, obligaciones y prioridades de circulación.

Señales preventivas: alertan sobre riesgos o cambios en las condiciones de la vía, como curvas, cruces ferroviarios o zonas escolares.

Señales informativas : ofrecen datos sobre destinos, servicios, distancias y orientación para el conductor.

Señales transitorias: se utilizan de manera temporal para advertir obras, desvíos, accidentes u otras modificaciones en la circulación.

Identificar correctamente cada una de estas señales no solo ayuda a evitar multas, sino que también mejora la seguridad vial y contribuye a una circulación más ordenada para todos los usuarios de la vía.