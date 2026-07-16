Los trucos caseros para limpiar la casa siguen ganando popularidad por su bajo costo, su facilidad de preparación y porque permiten reducir el uso de productos químicos.

Entre los que más circulan en redes sociales aparece una combinación tan simple como efectiva: mezclar vinagre con saquitos de té usados.

¿Por qué recomiendan mezclar vinagre con saquitos de té?

El secreto de esta mezcla está en las propiedades de ambos ingredientes. El vinagre es reconocido por su acción desengrasante, su capacidad para reducir olores y su efecto sobre algunos microorganismos presentes en distintas superficies.

Por su parte, los saquitos de té usados todavía conservan taninos y otros compuestos naturales que continúan siendo útiles después de preparar la infusión. Al combinarse con el vinagre, forman una solución que puede aprovecharse en diferentes tareas domésticas de manera sencilla y económica.

Ni bicarbonato ni limón: por qué recomiendan mezclar vinagre con saquitos de té usados y para qué sirve. Fuente. Shutterstock

El truco casero con varios usos: desde eliminar olores hasta cuidar las plantas

Uno de los usos más conocidos de esta mezcla es combatir los malos olores en distintos ambientes. Puede colocarse en un recipiente abierto dentro de la cocina, la heladera, el tacho de basura o cualquier espacio cerrado donde se acumulen aromas desagradables.

También puede pasarse a un pulverizador para aplicar sobre determinadas superficies, siempre evitando materiales delicados.

Otra aplicación habitual es en la jardinería. Utilizada de forma muy diluida y ocasional, algunas personas la emplean para modificar ligeramente el pH del suelo y aportar materia orgánica proveniente del té. Sin embargo, conviene utilizarla con moderación, ya que no todas las plantas toleran el vinagre y un exceso podría perjudicarlas .

Cómo preparar la mezcla de vinagre y saquitos de té paso a paso

Prepararla lleva apenas unos minutos y no requiere ingredientes adicionales.

Colocar uno o varios saquitos de té usados en un recipiente limpio. Agregar suficiente vinagre blanco o de alcohol hasta cubrirlos por completo. Si se busca una solución menos concentrada, incorporar un poco de agua. Dejar reposar durante varias horas para que el líquido absorba los compuestos del té. Utilizar la preparación según el objetivo: dejar un recipiente abierto para reducir olores, aplicar con moderación sobre la tierra de algunas plantas o emplearla para teñir telas claras.