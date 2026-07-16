En esta noticia
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento en agosto para los jubilados y pensionados en el marco de la ley de movilidad.
De cuánto será el aumento para jubilados
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación de 1,9%.
De esta manera, el aumento será equivalente y los haberes quedarán de la siguiente manera:
|Haber Mínimo (Base)
|$411.989,33
|$419.817,13
|Bono Extraordinario
|$70.000,00
|$70.000,00
|Piso Mínimo Garantizado
(Mínima + Bono)
|$481.787,67
|$489.817,13
|Haber Máximo
|$2.772.298,06
|$2.824.971,72
Por su parte, los pensionados pasarán a cobrar los siguientes montos en agosto:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.430,13
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 358.251,36
- Pensiones para madres de siete hijos o más: $ 481.787,67
Quiénes cobran el bono de ANSES
Para este mes, el bono extraordinario de hasta $70.000 de ANSES lo cobran los siguientes grupos de beneficiarios:
- Jubilados y pensionados de la mínima: Quienes perciben el haber básico más bajo cobran el bono completo de $70.000.
- Jubilados con haberes intermedios: Quienes cobran más de la mínima pero menos de $481.787,67 reciben un bono proporcional (el monto necesario para alcanzar ese tope).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Reciben el total de los $70.000 sobre su haber base.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez: Acceden al refuerzo completo.
- Titulares de PNC por Vejez: También cobran los $70.000 completos.
- Madres de 7 hijos o más con PNC: Perciben el bono completo al estar equiparadas con la jubilación mínima.
¿Cuándo cobran los jubilados en julio?
ANSES publicó el calendario de pagos de julio:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.
- Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.
- Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.
- Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.
- Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.
- Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.
- Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.
- Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
- Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.
- Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.
- Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.
- Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.