Tras años 4 años de vigencia, cambiará para siempre el sistema de scoring en la licencia de conducir: así se medirán las infracciones de tránsito.

Como el Gobierno ha optado por modificar la Ley Nacional de Tránsito 24.449 mediante el Decreto 196/2025, se han modificado las condiciones y requisitos para tramitar o renovar la licencia de conducir en Argentina.

A partir de este cambio, los conductores deberán verificar las nuevas exigencias en relación con la edad, los controles médicos y la validez del registro. Esta determinación impacta de manera especial en los adultos mayores que tengan 65 años o más.

Asimismo, el Gobierno ha incorporado la licencia digital como documento principal para la circulación, junto con la imposición de un examen psicofísico obligatorio para todos los conductores.

¿Qué pasos deben seguir las personas mayores de 65 años para renovar su licencia?

La nueva normativa introduce un cambio significativo que requiere que todas las personas mayores de 65 años aprueben un examen psicofísico obligatorio para poder renovar la licencia.

La falta de este certificado resultará en la negativa de la renovación, lo que provocará que el conductor carezca de un registro válido para circular. Según la normativa vigente en cada municipio, se podría exigir además de la evaluación psicofísica:

Examen teórico,

Examen práctico,

Validación de antecedentes en el sistema oficial.

¿Cómo se regula la duración del carnet de conducir por edades?

Con el Decreto 196/2025, la duración del carnet se establece de la siguiente forma:

Menores de 21 años: 5 años de validez.

De 21 a 65 años: 5 años de validez.

De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

¿Qué incluye el nuevo examen psicofísico para renovar el carnet de conducir?

El requisito del psicofísico se ha convertido en un elemento fundamental para la renovación del carnet, sin distinción de edad o categoría del vehículo. Este proceso incluye diversas evaluaciones:

visuales,

auditivas,

cognitivas,

motrices,

clínicas generales.

¿De qué manera opera la nueva licencia digital?

La credencial digital se convirtió en el documento princiapl para circular. Para su activación, se requiere:

Acceder a la app Mi Argentina.

Confirmar identidad con CUIL y datos personales.

Obtener la licencia digital junto al DNI electrónico.

Regulación y licencia digital para más seguridad vial sénior

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que los conductores deberán presentar un certificado de antecedentes penales al momento de renovar la licencia. Esta disposición tiene como objetivo aumentar la seguridad vial y disminuir el riesgo de accidentes en las rutas.

Es imperativo que los conductores cumplan con esta normativa para contribuir a un entorno más seguro en el ámbito del tránsito.

El Gobierno lanzará una campaña informativa para ayudar a los conductores a adaptarse a los nuevos requisitos. Se brindarán talleres y recursos en línea para facilitar el proceso. Los municipios podrán establecer medidas adicionales relacionadas con los controles y requisitos de las licencias, lo que generará variaciones en la aplicación de la norma en todo el país.