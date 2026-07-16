La medida busca poner freno a la entrada de delincuentes y personas que tengan irregularidades de documentación, con el fin de que todo ingreso esté controlado y registrado por Migraciones.

La Dirección Nacional de Migraciones, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional, envió una alerta a los extranjeros que quieran ingresar a la Argentina, en el marco de una serie de controles migratorios estrictos y de expulsiones del país que realizó la Gendarmería y Policía Aeroportuaria en las últimas semanas.

Según la legislación vigente, las autoridades argentinas podrán prohibir el ingreso o expulsar del territorio nacional a todos aquellos extranjeros que hayan permanecido por más de 3 meses sin haber hecho un trámite de prórroga, quienes tengan un pasaporte con fecha de vencimiento vigente o quienes adulteren datos o muestren un pasaporte falso ante la oficina de control migratorio.

El ingreso por Migraciones debe hacerse con un pasaporte válido y vigente. Gemini - IA

A quiénes se les negará la entrada a la Argentina

El Artículo 37 establece que el extranjero que ingrese por un lugar no habilitado o eludiendo el control migratorio se encontrará sujeto a una posible expulsión del país. “El extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley”, aclara textualmente la normativa.

Según el Artículo 35 de la Ley de Migraciones N°25.871, se regula el rechazo en frontera de cualquier persona que arribe con un documento extranjero que no cumpla con las condiciones legales vigentes. En estos casos, “se procede al rechazo inmediato”, indica la normativa. Este rechazo estará sujeto en tanto “no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país”.

Si la Policía migratoria sospecha que la verdadera intención de ingreso de una persona difiere de la declarada en el momento de obtener la visa o al presentarse ante el control migratorio, “no se autorizará el ingreso hasta corroborarlo”.

En tales situaciones, la persona deberá permanecer en las instalaciones del punto de ingreso y, si se considera necesario para preservar su salud e integridad física, la autoridad migratoria podrá otorgarle una autorización provisoria de permanencia, la cual no implicará un ingreso legal a la República Argentina, después de haberle retenido la documentación.

Prohibición de reingreso por 5 años por documentación falsa o adulterada

“Aquellos rechazos que se produjeran motivados en la presentación de documentación material o ideológicamente falsa o que contengan atestaciones apócrifas implicarán una prohibición de reingreso de cinco (5) años”, dice textualmente la ley.

Por otro lado, en el caso de que el rechazo se deba a que el extranjero haya presentado una documentación falsa o adulterada, tendrá una “prohibición de reingreso de 5 años”.

Ante una situación de este tipo, el Gobierno Nacional podrá denunciar el hecho ante la Justicia Federal cuando se encuentren en juego cuestiones relativas a la seguridad del Estado, a la cooperación internacional, o resulte posible vincular a la persona involucrada o a los hechos que se le imputen, con otras investigaciones ocurridas en el territorio nacional.

Los controles estrictos que está haciendo Migraciones incluyen pasos por vía aérea, terrestres, marítima y fluvial. Migraciones

Documentos necesarios para salir del país y excepciones a considerar

La autoridad migratoria, conforme lo establece la Ley 25.871, “podrá impedir la salida del país a toda persona que no se encuentre en posesión de la documentación necesaria, de acuerdo a lo prescripto por esta ley y su reglamentación”.

Para los argentinos que deseen salir del país, se podrán presentar los siguientes documentos de viaje:

Solo DNI en el caso de dirigirse a países del Mercosur.

Pasaporte en el supuesto de viajar al resto del mundo.

Esos documentos son indispensables para el cruce de fronteras, a excepción de que el país de destino requiera una visa o permiso de viaje como condición necesaria para el ingreso a su territorio.

Compendio de todos los motivos que impiden la entrada o pueden derivar en la expulsión del país

En síntesis, las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al territorio argentino, según especifica el artículo 29 son:a) La presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada. El hecho será sancionado con una prohibición de reingreso por un lapso mínimo de cinco (5) años;

b) Tener prohibido el ingreso; haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso, hasta tanto las mismas no hayan sido revocadas o se hubiese cumplido el plazo impuesto al efecto;

c) Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más;

d) Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional;

e) Tener antecedentes por actividades terroristas o por pertenecer a organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la Ley 23.077, de Defensa de la Democracia;

f) Haber sido condenado, en la Argentina o tener antecedentes por promover o facilitar, con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el Territorio Nacional;

g) Haber sido condenado, en la Argentina o tener antecedentes por haber presentado documentación material o ideológicamente falsa, para obtener para sí o para un tercero un beneficio migratorio;

h) Promover la prostitución; lucrar con ello; haber sido condenado o tener antecedentes, en la Argentina o en el exterior por haber promovido la prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación sexual de personas;

i) Intentar ingresar o haber ingresado al Territorio Nacional eludiendo el control migratorio o por lugar o en horario no habilitados al efecto;

j) Constatarse la existencia de alguno de los impedimentos de radicación establecidos en la presente ley;

k) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ley.

Nuevos protocolos de migración para reforzar la seguridad fronteriza

En un contexto de estrictos controles migratorios, la Dirección Nacional de Migraciones ha implementado nuevos protocolos que se suman a las regulaciones existentes, buscando garantizar la seguridad en las fronteras. Las autoridades han intensificado la capacitación de su personal, de manera que puedan identificar con mayor eficacia a las personas que intenten ingresar con documentación irregular o falsa.Además, se anunció que todos los rechazos en frontera deberán ser documentados exhaustivamente, lo que permitirá un seguimiento más claro de los casos y facilitará la cooperación con otros países en asuntos migratorios. La medida forma parte de una estrategia integral del gobierno para reforzar la normativa vigente y desarrollar mejores prácticas en el control de la migración.