La provincia de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), avanza en la construcción de un nuevo acceso para ingresar a Concepción del Uruguay desde el norte. El nuevo acceso norte tendrá 7,1 kilómetros y permitirá que los barrios de la zona se vinculen más rápido y de manera segura con la ciudad. Además, facilitará la salida directa hacia la autovía Ruta Nacional 14 Gervasio Artigas, una de las rutas más importantes del país. El proyecto prevé la pavimentación completa de la ex ruta nacional 14 en el tramo que va desde Avenida Arturo Frondizi hasta el retorno ubicado en el kilómetro 134 de la RN 14. La nueva traza, dispuesta de sur a norte, funcionará como un tercer ingreso formal para la ciudad, complementando los dos accesos actuales. Entre las obras principales se incluyen: Según informó la DPV, los frentes de obra se concentran entre las progresivas 0+580 y 5+450, donde ya se logró un avance lineal de 4,8 kilómetros. En ese sector se ejecutaron tareas clave como: Con estas tareas finalizadas en buena parte del tramo, la obra alcanzó un avance general del 34%, según el último reporte técnico. La construcción del Acceso Norte tendrá un impacto directo en la movilidad urbana, el turismo y la producción regional. Entre los principales beneficios se destacan: