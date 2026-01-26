Repararán la ruta turística más relevante de Argentina para prevenir accidentes y desplazarse mejor (foto: archivo)

Luego de un prolongado periodo de deterioro y solicitudes por su estado, se ha iniciado la esperada repavimentación de la Ruta Provincial 33, un camino clave situada en el límite de los departamentos de Maipú, Lavalle y San Martín, en la provincia de Mendoza.

La obra tiene como objetivo mejorar de manera integral una ruta estratégica para la producción y el transporte, generando un impacto significativo en la conectividad del norte provincial y en el movimiento de cargas agrícolas e industriales.

¿Cómo será la renovación de esta famosa ruta argentina?

En ese contexto, la recuperación de la RP 33 permitirá, a futuro, consolidar una Variante Norte que conecte la Ruta Nacional 40 con la Variante Palmira–Agrelo (Ruta Nacional 7), optimizando tiempos y costos logísticos.

Los trabajos se enmarcan en un plan de infraestructura vial más amplio que busca ordenar el tránsito pesado y generar alternativas al congestionado Gran Mendoza.

El área de influencia de la Ruta Provincial 33, conocida como carril Las Margaritas, concentra importantes establecimientos agroindustriales. Allí funcionan bodegas, plantas elaboradoras de mosto y jugo de uva y fábricas dedicadas a la producción de conservas, especialmente tomate industrial.

Según explicó el gobernador Alfredo Cornejo se trata de una traza con alto tránsito de camiones y vehículos vinculados a la vitivinicultura y a diferentes cultivos. “Es una obra pensada para una región productiva que está creciendo y necesitaba infraestructura acorde”, señaló.

Las mejoras en la ruta de Vialidad Mendoza

El titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, indicó que la obra comprende 5,6 kilómetros, desde la RP Nro. 20 hasta la RP Nro. 31, donde el pavimento presentaba un notable deterioro.

Actualmente, la obra muestra un avance cercano al 60%, con la instalación de una capa de rodamiento de seis centímetros de espesor.

Asimismo, se renovaron las banquinas y, una vez concluida la pavimentación, se completará la demarcación y señalización. A esto se añadirán controles al transporte pesado para prevenir el sobrepeso y extender la vida útil de la ruta, una medida fundamental para asegurar que la inversión produzca resultados sostenibles.

Se prevé el inicio de la primera etapa de la nueva Ruta Provincial Número 35, que conectará la RP 34 con la RP 31, mejorando notablemente la circulación en la región.

Asimismo, la Dirección Provincial de Vialidad procederá con la reconstrucción del puente sobre el río Mendoza, en la Ruta Provincial 31. Esta obra será esencial para garantizar la conexión entre las rutas provinciales 31, 35 y 41, así como para asegurar el acceso a la localidad de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.

La repavimentación de la Ruta Provincial 33 incluye la instalación de nuevos sistemas de drenaje, lo que mejorará la seguridad vial y reducirá el riesgo de inundaciones en la zona.Se prevé que la obra finalice a fines de este año, lo que permitirá un aumento en el flujo turístico hacia las bodegas y atracciones de la región, beneficiando a la economía local.