Patentamientos de motos: mayo cortó la racha y cerró con una caída mensual del 18%

En esta noticia Cuáles fueron los modelos más vendidos

Las ventas de motos anotaron 66.851 unidades en mayo. Representó una caída del 17,8% contra abril , que fue el mes más fuerte de ventas del mercado, con un total de 81.373 unidades patentadas. No obstante, en la comparación interanual, el volumen significó una suba del 25,4 por ciento. Así lo informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Así, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 369.468 unidades, esto es un 43,2% más que en el mismo período de 2025, en el que se registraron 258.057 vehículos.

Tras cuatro meses consecutivos de subas, mayo cerró con tendencia a la baja

En cuanto a la participación, se observa un cambio con respecto a abril en los primeros puestos. La japonesa Honda siguió liderando el mercado con 11.908 unidades, seguida por Gilera con 8108, y la que recuperó el tercer puesto es Keller, con 8046, dejando en el cuarto escalón a Motomel, con 7747, en un duelo entre ambas marcas que promete más capítulos por esa posición.

Corven se mantiene en la quinta posición, con 6276 unidades. Vale recordar que en marzo había desplazado a Zanella fuera del “top five”, situación que se mantiene.

Cuáles fueron los modelos más vendidos

En el ranking de los modelos más patentados hubo movimientos en todos los puestos del top cinco respecto de abril.

La Keller KN 110-8 se quedó con el primer lugar al registrar 7006 unidades, seguida por la Honda Wave 110S, que avanzó desde el tercer puesto y alcanzó las 6208 unidades. La Gilera Smash, líder del mes anterior, cayó al tercer escalón con 5906 patentamientos.

Más atrás se ubicaron la Motomel B110, con 4328 unidades, que ascendió al cuarto lugar, y la Corven Energy 110, con 4084, que retrocedió una posición y cerró el top cinco.