Si sos monotributista, emitir facturas o tickets nunca fue tan sencillo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuenta con una herramienta gratuita llamada Facturador que permite generar comprobantes electrónicos en pocos minutos, sin necesidad de contratar ningún servicio externo ni instalar softwares complejos. Desde noviembre de 2024, mediante la Resolución General 5602/2024, este servicio se amplió a todos los contribuyentes del Monotributo del país, incluyendo a los inscriptos en las categorías más altas. Antes, solo podían usarlo los monotributistas sociales y quienes estaban en las categorías A, B y C. Hoy, el universo de beneficiados supera los 4,5 millones de contribuyentes. Es una aplicación web oficial que funciona desde el navegador del celular o la computadora. Está disponible en facturador.afip.gob.ar y puede instalarse como acceso directo en la pantalla de inicio del teléfono, para que quede a mano como si fuera una app descargada. Su diseño apunta especialmente a pequeños comercios y trabajadores independientes que necesitan una solución simple, sin tecnicismos. Según detalla ARCA, las principales ventajas de usar el Facturador para monotributistas son las siguientes: El proceso es similar en todos los dispositivos: ingresar al sitio, instalar el acceso directo, y luego completar los datos de cada operación con tu CUIT y clave fiscal. Así queda en cada plataforma: El Facturador simplificado no es la única herramienta disponible. Dependiendo de la escala del negocio y las necesidades de cada contribuyente, ARCA ofrece otras alternativas: Para usar cualquiera de estas herramientas necesitás tener tu clave fiscal de nivel 2 o superior. Si todavía no la tenés, podés obtenerla de forma gratuita iniciando el trámite en el sitio web de ARCA o en cualquier dependencia del organismo presentando tu DNI. Una vez que tenés tu clave, el alta en el Facturador es automática: no hace falta ningún trámite previo. Solo entrás, te loqueás y ya podés emitir tu primer comprobante.