Si sos monotributista, emitir facturas o tickets nunca fue tan sencillo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuenta con una herramienta gratuita llamada Facturador que permite generar comprobantes electrónicos en pocos minutos, sin necesidad de contratar ningún servicio externo ni instalar softwares complejos.

Desde noviembre de 2024, mediante la Resolución General 5602/2024, este servicio se amplió a todos los contribuyentes del Monotributo del país, incluyendo a los inscriptos en las categorías más altas. Antes, solo podían usarlo los monotributistas sociales y quienes estaban en las categorías A, B y C. Hoy, el universo de beneficiados supera los 4,5 millones de contribuyentes.

Qué es el Facturador de ARCA

Es una aplicación web oficial que funciona desde el navegador del celular o la computadora. Está disponible en facturador.afip.gob.ar y puede instalarse como acceso directo en la pantalla de inicio del teléfono, para que quede a mano como si fuera una app descargada.

Su diseño apunta especialmente a pequeños comercios y trabajadores independientes que necesitan una solución simple, sin tecnicismos.

El Facturador de ARCA es una herramienta clave para los adheridos al Monotributo. Composición/El Cronista

Cuáles son los beneficios del Facturador

Según detalla ARCA, las principales ventajas de usar el Facturador para monotributistas son las siguientes:

Emitís tickets y notas de crédito tipo C a consumidores finales.

Consultás y compartís comprobantes al instante por WhatsApp o email.

Sesiones activas por más de 8 horas sin necesidad de volver a loguearte.

Generación automática de puntos de venta sin trámites adicionales.

Historial de comprobantes: podés descargar y consultar los anteriores.

Funciona en celular (Android e iOS) y en computadora sin instalar nada.

Paso a paso: cómo se usa el Facturador de ARCA

El proceso es similar en todos los dispositivos: ingresar al sitio, instalar el acceso directo, y luego completar los datos de cada operación con tu CUIT y clave fiscal. Así queda en cada plataforma:

Android:

Abrí Google Chrome e ingresá a facturador.afip.gob.ar Tocá en “Instalar” y descargá. Se va a crear un acceso directo en la pantalla de inicio de tu celular. Ingresá con tu CUIT y clave fiscal, e informá los datos de la operación para emitir el comprobante.

iPhone (iOS)

Abrí Safari e ingresá a facturador.afip.gob.ar Tocá “Compartir” y luego “Agregar a inicio” para tenerlo siempre a mano. Ingresá con tu CUIT y clave fiscal, e informá los datos del comprobante.

Computadora

Abrí Google Chrome e ingresá a facturador.afip.gob.ar Hacé clic en “Instalar”. El navegador te ofrecerá crear un acceso directo en el escritorio. Ingresá con tu CUIT y clave fiscal e informá los datos de la operación.

Otras opciones de facturación para monotributistas

El Facturador simplificado no es la única herramienta disponible. Dependiendo de la escala del negocio y las necesidades de cada contribuyente, ARCA ofrece otras alternativas:

Comprobantes en línea: servicio web con clave fiscal para emitir facturas, remitos, notas de crédito y débito. Permite imprimir comprobantes en el momento o consultarlos luego.

Facturador móvil: app para Android con gestión de clientes, productos y plantillas personalizadas. Ideal para quienes necesitan más funciones de administración.

Controlador fiscal: equipo físico homologado por ARCA. Requiere técnico autorizado para configurarlo. Orientado a comercios con alto volumen de operaciones.

Para usar cualquiera de estas herramientas necesitás tener tu clave fiscal de nivel 2 o superior. Si todavía no la tenés, podés obtenerla de forma gratuita iniciando el trámite en el sitio web de ARCA o en cualquier dependencia del organismo presentando tu DNI.

Una vez que tenés tu clave, el alta en el Facturador es automática: no hace falta ningún trámite previo. Solo entrás, te loqueás y ya podés emitir tu primer comprobante.