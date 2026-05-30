Zarpa el crucero más grande del mundo: tiene forma de tortuga marina, capacidad para 60.000 pasajeros, shoppings con piletas y 500 metros de largo Fuente: weekend

Lo que hasta hace algunos años parecía una idea sacada de una película de ciencia ficción hoy se perfila como uno de los proyectos navales más ambiciosos.

Se trata de Pangeos, una gigantesca ciudad flotante diseñada para navegar por océanos y mares con una capacidad superior a la población de muchas ciudades del mundo.

Con una estructura inspirada en una tortuga marina, este colosal proyecto busca redefinir el concepto de crucero de lujo y convertirse en la embarcación más grande construida por el ser humano.

Cómo es Pangeos, la ciudad flotante para 60.000 personas

Detrás de la iniciativa se encuentra Lazzarini Design Studio, el estudio liderado por el diseñador italiano Pierpaolo Lazzarini.

Zarpa el crucero más grande del mundo: tiene forma de tortuga marina, capacidad para 60.000 pasajeros, shoppings con piletas y 500 metros de largo Fuente: weekend

La embarcación fue bautizada como Pangeos, un nombre inspirado en Pangea, el supercontinente que existió hace millones de años y que reunía todas las masas terrestres del planeta.

Sus dimensiones son difíciles de imaginar:

Más de 500 metros de largo.

Aproximadamente 615 metros de ancho.

Capacidad para 60.000 pasajeros.

Espacios residenciales permanentes.

Hoteles de lujo.

Centros comerciales.

Áreas verdes y jardines.

Canchas deportivas.

Piscinas distribuidas en distintos sectores.

Puerto interior para embarcaciones más pequeñas.

Por su tamaño, los creadores no lo consideran un crucero convencional ni un megayate. De hecho, desarrollaron una nueva categoría para definirlo: “terayate”.

Tecnología de última generación y un proyecto sin precedentes

Además de su tamaño monumental, Pangeos incorporaría tecnología pensada para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia de navegación.

Zarpa el crucero más grande del mundo: tiene forma de tortuga marina, capacidad para 60.000 pasajeros, shoppings con piletas y 500 metros de largo Fuente: Magazine

Según sus diseñadores, funcionaría mediante un sistema de propulsión basado en hidrógeno y tres motores principales. También utilizaría hidroalas, estructuras sumergidas que permiten elevar parcialmente la embarcación sobre el agua para disminuir la resistencia y optimizar el desplazamiento.

La construcción prevista requeriría una infraestructura igualmente gigantesca. El lugar elegido para desarrollar el proyecto se encuentra en Arabia Saudita, donde sería necesario dragar más de un kilómetro cuadrado de mar para crear el espacio necesario para el astillero.

Aunque por el momento continúa siendo un proyecto conceptual y no existe una fecha confirmada para su puesta en funcionamiento, Pangeos ya es considerado uno de los diseños navales más importantes de la historia.

Un crucero que busca romper todos los récords

La propuesta apunta a crear una auténtica ciudad flotante capaz de ofrecer alojamiento, entretenimiento, comercio y servicios para decenas de miles de personas en un único espacio.

Si finalmente se concreta, Pangeos no solo se convertirá en el crucero más grande del mundo, sino también en una de las construcciones marítimas más impresionantes jamás desarrolladas, llevando el concepto de viaje de lujo a una escala nunca antes vista.