Eliminarán los baches y convertirán en autopista una ruta clave del país que conectará a dos provincias y es vital para el Mercosur Fuente: Córdoba

En Santiago Temple comenzó la transformación de un corredor vial clave del centro del país. El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el inicio de las obras para completar la Autopista Nacional Ruta 19, un proyecto que había quedado sin ejecución por parte de la Nación y que ahora será financiado por la provincia.

Cómo es la obra en la Ruta Nacional 19 que será autopista

Los trabajos arrancaron en el tramo que une Arroyito con Santiago Temple y abarcan 29,4 kilómetros. La empresa encargada es José J. Chediack S.A.I.C.A, con una inversión prevista de 67.760 millones de pesos. Además, el plazo de construcción de la nueva autopista es de 18 meses.

La intervención busca mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento productivo e industrial de la región. También representa un paso clave en la conexión entre Córdoba y Santa Fe, con impacto directo en la logística del Mercosur.

Cómo será la futura autopista

La traza completa contará con dos carriles por sentido, control total de accesos y colectoras laterales para ordenar ingresos locales. Asimismo, el diseño contempla un entorno rural con topografía de llanura y habilitará una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora.

En el primer tramo de 29,4 kilómetros se construirán tres intersecciones a distinto nivel. Estas servirán para el acceso y retorno hacia Tránsito, Villa del Tránsito y Chañarito, lo que mejorará la circulación de habitantes y transportistas.

También está prevista la construcción de un puente de 150 metros sobre el río Segundo para cada una de las calzadas. Se sumarán obras hidráulicas, defensas, forestación, iluminación de intercambiadores, demarcación horizontal y señalización vertical.

La importancia de la Ruta Nacional 19 para el Mercosur

La construcción de la autopista empujará el desarrollo regional, consolidará un corredor productivo estratégico y reforzará la integración entre provincias.

Su impacto abarcará desde la producción agrícola hasta la industria automotriz, pasando por centros logísticos que operan con mercados internacionales.

Con la puesta en marcha del primer tramo, la provincia retomará un proyecto clave para mejorar la conectividad nacional y la competitividad del comercio exterior dentro del Mercosur.

Más obras viales en Córdoba

Desde el gobierno de la provincia informaron que la reactivación de los trabajos en la Autopista Ruta Nacional 19 se enmarcan dentro de un conjunto de grandes obras viales finalizadas y en ejecución por parte de Córdoba.

Entre las obras más destacadas se encuentran la Circunvalación de Río Cuarto, la Circunvalación de Villa María, la pavimentación de la Ruta Provincial N° 28 entre Tanti y Taninga (nuevo camino de las Altas Cumbres) y la finalización de las Autovías Punilla y Calamuchita.