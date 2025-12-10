Finalizaron la obra más esperada en una ruta vital de Buenos Aires y los baches se terminaron para siempre Fuente: PBA

La Provincia de Buenos Aires completó una de las obras viales más esperadas para los viajeros, ya que concluyeron los trabajos de repavimentación de una ruta clave usada diariamente por miles de automovilistas.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad bonaerense, finalizó la repavimentación y mejora integral de 10 kilómetros de la Ruta Provincial 40, desde la Ruta Provincial 6 hasta la calle San Juan, en el municipio de Marcos Paz.

En este sector se realizaron trabajos de repavimentación completa, mejora de la calzada y ensanche de carriles en puntos estratégicos, lo que ya se traduce en una circulación más fluida y segura.

La obra incluyó además la instalación de iluminación LED, nuevos semáforos, señalización horizontal y vertical y la construcción de sumideros y alcantarillas para un mejor drenaje. También se renovaron las barandas de defensa vehicular y se readecuaron dársenas para colectivo.

Desde noviembre, el tramo está habilitado al tránsito y avanza la gestión de una extensión contractual para ejecutar tareas adicionales en el boulevard de la ruta entre las calles Amoedo y San Juan.

Cuáles son las próximas obras en la Ruta Provincial 40

Aunque el primer tramo ya está listo, la transformación de la RP 40 sigue avanzando. Actualmente continúan las obras en 14,3 kilómetros, entre la calle San Juan (Marcos Paz) y la Avenida del Bicentenario (ex General Paz) en Merlo.

En este sector se está realizando una intervención de gran escala: la duplicación de calzada, que permitirá contar con dos carriles por mano de 7,30 metros cada uno.

Además, se construirá un separador central cuya dimensión variará según el tramo, junto con trabajos complementarios que mejorarán la seguridad y la capacidad de la vía.

La importancia de la RP 40 para Buenos Aires

La Ruta Provincial 40 es un corredor esencial que conecta Marcos Paz con Merlo y soporta un tránsito diario de más de 7.000 vehículos, entre autos particulares, transporte público y camiones de carga.

Con esta nueva obra, se apunta a que puedan acortarse los tiempos de viaje, como así también mejorar la seguridad vial y fortalecer el sistema productivo de la región, ya que se trata de una traza fundamental para la logística y comercialización de productos.

Con esta intervención, la Provincia avanza en su plan de Conectividad y Logística, destinado a modernizar corredores viales para potenciar el desarrollo productivo en cada región.