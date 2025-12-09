Tras 40 años en el olvido, repavimentarán y mejorarán una de las rutas más importantes de todo el país para miles de vehículos Fuente: Argentinagob.ar

El Gobierno de Mendoza anunció el inicio del proceso licitatorio para una de las obras viales más esperadas de las últimas décadas para ejecutar una mejora integral de la Ruta Nacional 7, en el tramo que conecta Palmira con el Nudo Vial del Gran Mendoza.

Esta traza, cuyo valor es estratégico ya que es uno de los más transitados del país, no recibe obras estructurales desde 1979 este corredor estratégico y resulta fundamental para el flujo de más de 105.000 personas que se mueven diariamente entre vehículos particulares, transporte pesado y de traslado de pasajeros.

Ejecutarán obras en la Ruta Nacional 7 de Mendoza

Las nuevas obras que se llevarán a cabo en la RN7 forman parte de un plan de mejoras, el cual se encuentra financiado con recursos del Fondo de Resarcimiento de Portezuelo del Viento, aportado por Nación.

Por su parte, la licitación contempla dos secciones principales. El primer tramo abarca desde calle Lamadrid hasta Arturo González, un sector con un movimiento constante que promedia 35.000 vehículos por día, mientras que el segundo segmento se extiende desde Arturo González hasta el Nudo Vial, completando así el corredor más exigido de la zona metropolitana.

De tal modo, en ambos casos, las obras incluirán alteos en áreas bajas, reconstrucción total de la calzada, colocación de nuevas bases granulares y una carpeta asfáltica que oscilará entre los 10 y 14 centímetros de espesor. Asimismo, se sumarán banquinas pavimentadas, señalización completamente renovada y mejoras integrales de seguridad.

Los puntos más importantes de la obra en la Ruta Nacional 7

Uno de los puntos más relevantes del proyecto sobre la Ruta Nacional Número 7 es la intervención en 10 intersecciones principales, donde se construirán 17 rotondas y ordenadores viales en puntos clave con Ruta 50, Serpa, Don Bosco, Maza, Cervantes, Los Álamos (Ruta 31), Medina, Las Margaritas (Ruta 33), San Pedro y Lamadrid.

Cuándo estará terminada la obra en la RN 7

El tramo más complejo será el que une Arturo González con el Nudo Vial, donde se intervendrán casi 11 kilómetros para completar la tercera trocha y adecuarla a la ampliación existente.

El proyecto incluye la ampliación de los puentes Ponce y Pescara, la construcción de tres nuevos puentes, un importante alteo para optimizar el drenaje y nuevas medidas de seguridad vial.

Además, se sumarán ciclovías y se desarrollará un parque lateral bajo la supervisión del municipio de Guaymallén, con el objetivo de eliminar la histórica “barrera física” que generaba el acceso y mejorar tanto la movilidad vehicular como la peatonal.

La obra demandará 12 meses de ejecución y un presupuesto oficial de $69.914 millones, distribuido entre los ejercicios 2025, 2026 y 2027, consolidándose como una de las inversiones viales más grandes de los últimos años en la provincia.