Repavimentarán más de 100 kilómetros de una de las principales rutas del país que beneficiará a miles de conductores Fuente: San Luis

La provincia de San Luis avanza con un ambicioso plan de infraestructura vial que impactará de manera directa en la circulación diaria de miles de conductores.

La Dirección de Vialidad Provincial confirmó que se ejecutarán importantes trabajos de reparación y la puesta a punto sobre la Ruta Provincial N°11, una traza clave para la conectividad productiva y social del territorio puntano.

Cómo será la megaobra en la Ruta 11 de San Luis

La obra que se desarrollará en la Ruta Provincial Número 11 abarcará un total de 131 kilómetros y contará con una inversión superior a los 1.387 millones de pesos. El objetivo central es mejorar la seguridad y garantizar mejores condiciones de tránsito, como así también poder acortar los tiempos de viaje.

Desde Vialidad Provincial explicaron que la ruta presenta un desgaste acumulado producto de varios años de uso continuo, sumado al impacto de las condiciones climáticas y el tránsito pesado.

Con el correr del tiempo, se generaron fisuras, baches y deformaciones que afectan la circulación y aumentan los riesgos para quienes transitan a diario por la zona.

Todos los trabajos que se realizarán en la RP Nro. 11

Asimismo, el plan de intervención contempla tareas de bacheo superficial y profundo, además del sellado de fisuras, acciones fundamentales para extender la vida útil de la calzada. A esto se sumará el perfilado de banquinas, una mejora clave para reforzar la seguridad vial, y la restitución de desagües, lo que permitirá un mejor escurrimiento del agua y evitará nuevos deterioros.

Cuáles serán los tramos que se mejorarán

Las obras se desarrollarán a lo largo de distintos sectores estratégicos de la Ruta provincial N°11 y el cronograma incluye los tramos que conectan Zanjitas, Alto Pelado, Nueva Escocia y Lavaisse, hasta el acceso a Justo Daract, una de las localidades más importantes del corredor.

También, y según confirmó Vialidad Provincial, se intervendrá la intersección con la ruta provincial N°55, un punto de alto flujo vehicular para el área logística y productiva.

Además, se ejecutará una obra complementaria específica destinada a reparar socavaciones detectadas en las ramas de conexión del intercambiador que vincula ambas rutas.

Anunciaron la reparación de una ruta clave para el país

El Gobierno de Mendoza anunció el inicio del proceso licitatorio para una de las obras viales más esperadas y se llevará a cabo una mejora estructural en la Ruta Nacional 7, en el tramo que conecta Palmira con el Nudo Vial del Gran Mendoza.

El proyecto contempla diferentes obras en dos secciones principales de la traza de la RN 7. El primer tramo abarca desde la calle Lamadrid hasta Arturo González, un sector con un movimiento constante que promedia 35.000 vehículos por día.

Por su parte, el segundo segmento se extiende desde Arturo González hasta el Nudo Vial, completando así el corredor más exigido de la zona metropolitana.