Tras años de abandono, reparan una de las rutas más transitadas del país y celebran miles de conductores Fuente: Archivo

Después de años de espera, una de las rutas provinciales más transitadas del interior finalmente fue puesta en valor y atravesó un importante proceso de obras viales.

Se trata de la Ruta Provincial N° 325, un corredor esencial que une El Cercado con Capitán Cáceres, en el departamento Monteros, y que ahora presenta una traza completamente repavimentada, señalizada y con iluminación LED.

La obra fue presentada este martes por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien resaltó el impacto que tendrá en la seguridad vial y en el desarrollo regional.

Finalizaron las obras en una ruta clave

La Ruta Provincial Número 325 cumple un rol estratégico en la conectividad de la zona, ya que vincula a diversas localidades con los Valles Calchaquíes y es transitada diariamente por miles de personas. Asimismo, esta traza es muy transcurrida a diario por vehículos de gran porte del sector productivo.

Tras años de abandono, reparan una de las rutas más transitadas del país y celebran miles de conductores Fuente: Tucumán

El deterioro del pavimento venía generando múltiples complicaciones en los últimos años y los problemas de transitabilidad no solo encarecían el transporte y ralentizaban la circulación de cargas, sino que también incrementaban el riesgo de accidentes.

En este sentido, el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó que “era una demanda histórica de la comunidad y hoy podemos decir que está cumplida”, señaló durante la inauguración del nuevo tramo repavimentado.

Todas las obras ejecutadas en la Ruta 325

La obra contempló la repavimentación de aproximadamente 5 kilómetros y la colocación de señalización horizontal y vertical, además de la limpieza de banquinas y la adecuación de la zona de camino.

Tras años de abandono, reparan una de las rutas más transitadas del país y celebran miles de conductores Fuente: Tucumán

Uno de los avances más destacados fue la instalación de alumbrado público LED en un tramo de mil metros, destinado a mejorar la visibilidad y reducir la siniestralidad nocturna.

De cuánto fue la inversión para mejorar la Ruta 325

La Dirección Provincial de Vialidad estuvo a cargo del proyecto, que demandó una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos y fue ejecutado con personal y maquinaria propia.

Por su parte, Osvaldo Jaldo manifestó: “A pesar de que los presupuestos son escasos y los recursos no alcanzan, en Tucumán estamos avanzando en conectividad, especialmente en rutas provinciales. Vialidad salió a la calle, con su gente, su equipamiento y dos frentes de repavimentación para recuperar nuestras rutas”, sostuvo.

“Estamos recuperando rutas que son fundamentales para la producción y para la vida de quienes viven en estas zonas”, afirmó tras la inauguración del nuevo tramo en la Ruta Provincial 325 que conecta El Cercado con Capitán Cáceres.