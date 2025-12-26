Tras años olvidada, repavimentarán y arreglarán todos los pozos de una de las rutas más importantes del país Fuente: Vialidad Mendoza

Luego de años de deterioro y reclamos por su estado, comenzó la esperada repavimentación de la Ruta Provincial 33, una traza clave ubicada en el límite de los departamentos de Maipú, Lavalle y San Martín, en la provincia de Mendoza.

La obra apunta a mejorar de manera integral una ruta estratégica para la producción y el transporte, con un fuerte impacto en la conectividad del norte provincial y en el movimiento de cargas agrícolas e industriales.

Repavimentarán la Ruta Provincial 33 en Mendoza: cómo es la obra

Los trabajos se enmarcan en un plan de infraestructura vial más amplio que busca ordenar el tránsito pesado y generar alternativas al congestionado Gran Mendoza.

En ese contexto, la recuperación de la RP Nro. 33 permitirá, a futuro, consolidar una Variante Norte que conecte la Ruta Nacional 40 con la Variante Palmira–Agrelo (Ruta Nacional 7), optimizando tiempos y costos logísticos.

El área de influencia de la Ruta Provincial 33, conocida como carril Las Margaritas, concentra importantes establecimientos agroindustriales. Allí funcionan bodegas, plantas elaboradoras de mosto y jugo de uva, y fábricas dedicadas a la producción de conservas, especialmente tomate industrial.

Según explicó el gobernador, Alfredo Cornejo, se trata de una traza con alto tránsito de camiones y vehículos vinculados a la vitivinicultura y a cultivos diferentes cultivos. “Es una obra pensada para una región productiva que está creciendo y necesitaba infraestructura acorde”, señaló.

Las mejoras en la RP Nro. 33

El titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, precisó que la obra abarca 5,6 kilómetros, desde la RP Nro. 20 hasta la RP Nro. 31, donde el pavimento presentaba un avanzado estado de deterioro.

Actualmente, la obra registra un avance cercano al 60%, con la colocación de una capa de rodamiento de seis centímetros de espesor.

También se renovaron las banquinas y, una vez finalizada la pavimentación, se completará la demarcación y señalización. A esto se sumarán controles al transporte pesado para evitar el sobrepeso y prolongar la vida útil de la ruta, una medida clave para que la inversión tenga resultados duraderos.

Anunciaron más obras en rutas clave de Mendoza

Por su parte, y a pocos kilómetros, está previsto el inicio de la primera etapa de la nueva Ruta Provincial Número 35, que unirá la RP 34 con la RP 31 y mejorará sensiblemente la circulación en la zona.

Además, la Dirección Provincial de Vialidad avanzará con la reconstrucción del puente sobre el río Mendoza, sobre la Ruta Provincial 31, cuya obra será fundamental para garantizar el vínculo entre las rutas provinciales 31, 35 y 41, y para asegurar el acceso a la localidad de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.