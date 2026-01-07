Repavimentan una ruta nacional clave que une a dos ciudades importantes de la Patagonia. Foto: Shutterstock

La Ruta Nacional 40, una de las vías más emblemáticas e importantes de la Patagonia argentina, está siendo repavimentada en el tramo que conecta San Carlos de Bariloche con El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Esta arteria vial de aproximadamente 120 km es fundamental para la conectividad andina, el turismo, el transporte de cargas y el desarrollo económico de la Patagonia.

Según información actualizada al 13 de diciembre de 2025 publicada por La Tecla Patagonia, Vialidad Nacional avanza con el plan de reparaciones estructurales ordenado por la Justicia Federal de Bariloche.

Repavimentan una ruta nacional clave que une a dos ciudades importantes de la Patagonia. Foto: rionegro.com

¿Qué obras se están realizando en la Ruta Nacional 40?

Después de que el Juzgado Federal de Bariloche (a cargo del juez Gustavo Villanueva) deje firma la sentencia, obligaron al organismo nacional a ejecutar obras inmediatas con cargo al presupuesto 2024, junto con un amparo colectivo impulsado por la provincia de Río Negro y el gobernador Alberto Weretilneck.

De esta manera, los trabajos se centran en mejorar la seguridad vial y corregir el deterioro acumulado en la calzada. Entre las principales tareas se incluyen:

Reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas en la calzada

Mejoras en las banquinas: corrección de descalces y restauración del perfil lateral para mejorar el drenaje y evitar acumulaciones de agua

Señalización: reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos y colocación de nueva señalización vertical (diurna y nocturna) en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y otros puntos críticos.

¿Qué plazos tiene la obra?

Las obras en la Ruta Nacional 40 ya están en marcha con un foco especial en el sector sur hacia El Bolsón, mientras se realizan mantenimientos habituales en otros tramos. A su vez, la medida exige cronogramas estrictos:

Dentro de los primeros 90 días (contados desde la firmeza en noviembre 2025): presentar un relevamiento completo de puntos críticos + cronograma detallado de reparaciones

A los 120 días: entregar un plan integral de mantenimiento a largo plazo con acciones preventivas.

¿Cuáles son los beneficios de esta obra para la Patagonia?

La Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón es una de las más transitadas de la Patagonia, especialmente en temporada alta, y su buen estado es clave para el flujo turístico hacia el sur de la cordillera. Entre sus beneficios, destacan: